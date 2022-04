Viviamo in un paese di ignoranti e di quaquaraqua

Due parole su Orsini, ospite dalla Berlinguer, le devo dire, se no non mi diverto… ha parlato di tutte le persone che gli scrivono da Mariupol. Lo ha ripetuto tre volte, alla quarta ha precisato che gli scrivono soprattutto donne.

Ha aggiunto… donne a cui hanno ucciso i bambini… perché queste parole nella sua mente distorta fanno più effetto verso il pubblico…

Per come la vedo io, ovviamente quelle lettere non esistono, oppure se le scrive da solo. Perché io vorrei sapere ma a quale donna ucraina, soprattutto quelle che hanno subito simili orrori, può venire in mente di scrivere delle lettere a Orsini?? Ma che cavolo gliene può fregare di Orsini? Ma sul serio ci prende tutti per def@ci@nt#???