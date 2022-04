CARO GOMEZ DEL FALSO QUOTIDIANO. Il conflitto è mutato: il Parlamento discuta ora un nuovo piano. PORELLO MI FA PENA. SONO 60 GIORNI CHE SI CERCANO SOLUZIONI.DOVE HAI DORMITO IN QUESTI DUE MESI.

DICE. Quando a inizio marzo venne votato alla Camera il decreto Ucraina, poi approvato con la fiducia al Senato, tra gli analisti militari e nelle cancellerie di tutto il mondo vi era un’idea prevalente. Quasi tutti pensavano che Putin fosse destinato a vincere la sua guerra d’aggressione in tempi brevi. Veniva dato per scontato che l’avanzata sarebbe stata veloce, che l’esercito ucraino avrebbe perso città su città, ma si riteneva che i russi avrebbero avuto grandi difficoltà a controllare i territori conquistati. Per questo i più vedevano l’invio di armi occidentali in Ucraina come un modo per costringere Mosca alle trattative. BLABLA BLAAAAAAAAA PER NON DIRE UN C…O.

Gomez, Sta forse suggerendo di discutere in parlamento una uscita dalla Nato e magari dalla UE ? Non penso che la Russia ignori che in Italia vi siano basi nato . Ed anche fosse ritiene che le ricadute di delle testate atomiche sulla Francia non varcherebbero le frontiere ? Vede se anche la Svizzera ha rinunciato alla sua secolare neutralità e perché viviamo tutti sullo stesso pianeta

Scusate, ma chi è che prende sul serio i nostri parlamentari? Chi è interessato al loro dibattito? Quali autorevoli rappresentanti siedono al Parlamento? Per fare le cose serie auspicate dal Gomez ci vogliono persone serie. Ma ne abbiamo pochissime, e non certo in grado di determinare un dibattito parlamentare approfondito. Per la trasparenza ce n’è anche troppa. E sto pensando al fantasista Sgarbi. Siamo messi male, caro Gomez, arranchiamo faticosamente dietro a Stati più sviluppati e più forti di noi. Cerchiamo di mantenere una certa dignità e credibilità. C’è modo e modo anche di fare i camerieri, se non si può essere altro che tali. Meglio essere camerieri con dignità che senza. Il Parlamento italiano attuale garantisce il “senza”.

E’ veramente triste questa continua preoccupazione che la campagna d’invasione fallisca a causa degli aiuti al popolo Ucraino. Gli ucraina pensano che prima o poi vinceranno , perché per l’Ucraina vincere è sopravvivere. Non si arrenderanno mai…hanno visto cosa è successo nelle zone occupate dai russi. E’ una guerra contro i civili non fra militari, nessun ucraino accetterà serenamente di vivere sotto occupazione, con il rischio di tornare a casa ogni volta che escono. Le soluzioni sono fuggire lasciando tutto o resistere e combattere. Un abitante di Mariupol non pensa che vivere sotto l’occupazione russa sia come vivere a Mosca. Ha visto cosa hanno fatto… e gli stessi soldati russi che sono stati accolti con tanta resistenza, avranno paura, odio e desiderio di vendetta per le loro molte vittime, difficile pensare che a questo punto si comportino come signori con un popolo di nazisti che si meritano tutta la violenza possibile. Questa è la situazione, non ci sarà pace sotto il dominio russo, ci sarà comunque terrorismo per decenni. L’Ucraina ha comunque 44 milioni di abitanti, resisterà all’occupazione in qualche modo, con o senza di noi. Meglio combattere con l’esercito che fare come in Cecenia…

Di certo non esiste nè in Zelensky, nè in Biden, nè in Johnson l’intento di invadere la Russia e nessuno lo farà. E siamo lontanissimi dal poter fornire un supporto di questo tipo. La situazione attuale è una Russia che immette nel conflitto solo 1/4 del suo potenziale; nessuno mette ogni mezzo a disposizione in una guerra di aggressione, perchè è di gran lunga prioritaria la difesa e questa deve poter essere garantita anche dopo la campagna in Ucraina. L’Ucraina, al contrario, mette tutto quello che ha in uno sforzo per lei vitale. Nessuno potrebbe invadere la Russia, perchè anche gli USA dovrebbero impegnare una parte ridotta del loro pur potente esercito, trovandosi però ogni risorsa russa in difesa. Per non parlare delle difficoltà logistiche per chi sta lontano della Russia e nell’invadere un territorio tanto ampio. Quindi, non è cambiato lo scenario, a differenza di quanto vuol lasciar credere Gomez. Alcuni dicono che soprattutto gli USA si siano espressi per obiettivi ambiziosi. In realtà la novità riguarda solo la sorte di Putin ed è vero che non vorranno mollare sino alla sua dipartita dal potere o dal pianeta. Questo intento è successivo all’invasione. Il problema che si è rivelato non un semplice dittatore sanguinario, pericoloso per i vicini, ma uno che mente (diceva che erano solo esercitazioni), che invade senza dichiarare guerra per dei pretesti e soprattutto che minaccia l’uso di armi nucleari. Ha fatto paura agli USA ed a loro non piace.

Purtroppo è sempre più evidente che Russia da una parte e Usa (per tramite della Nato) ed Ucraina dall’altra non intendono sedersi ad un tavolo di trattativa prima che il conflitto sul campo abbia stabilito un vincitore. Personalmente non credo che Putin possa terminare la guerra con una resa completa e il ritiro puro e semplice entro i propri confini, perchè questo decreterebbe la sua fine politica e forse anche fisica. Quindi l’ipotesi che, in caso di estrema difficoltà, possa usare armi tattiche nucleari, non la ritengo peregrina. Mi sembra altrettanto chiaro che in tal caso USA e UK spingerebbero per un’entrata diretta in guerra della Nato. A quel punto anche la Cina dovrà abbandonare l’atteggiamento neutrale odierno e decidere se abbandonare o sostenere “l’alleato russo”. Insomma sempre più sul territorio dell’intera Europa spirano i venti di guerra. Non ritengo questa una prospettiva accettabile per l’Europa. Spingerei invece perchè l’Italia agisca all’interno della Nato per “costringere” Stoltenberg a chiedere un incontro diretto con Putin per trovare un accordo, che logicamente sarà un compromesso (indipendenza ma neutralità dell’Ucraina, riconoscimento dello status di “regione a statuto speciale” con ampia autonomia politico-amministrativa del Donbass all’interno dello stato ucraino). Solo in caso di rifiuto russo sarebbe giustificata l’escalation del conflitto

Ma può essere vero anche il contrario, ovvero che convenga agire con forza ora. Al momento è una guerra di carri e può essere il caso di dimostrare sin da ora, in una guerra di carri, che Putin non può più vincere, facendo il bullo. Confidando che anche lui non vuole ritorsioni nucleari e quindi dovrà accettare una sconfitta in una guerra di carri. Se invece lo lasciamo fare per paura, quello si illuderà di poter alzare il tiro. Una volta presa l’Ucraina, non potendo battere la Germania in una guerra di carri, potrebbe pensare di farlo con delle testate nucleari. Confidando che per paura (ora ben maggiore, al vedere gli effetti nucleari e la determinazione di Putin) il resto della NATO e gli USA, rinuncino a rispondere per tenersi fuori. A questo punto, nazione dopo nazione siamo tutti a rischio schiavitù dello zar, a meno che non si accetti il confronto nucleare con distruzione del pianeta. Quelli come Putin non si fermano, finché non si rendono conto che perdono. E se non è lui a rinsavire saranno i suoi sottoposti; ma solo quando sanno di rischiare e non finché vedono che la strategia di Putin è vincente e l’occidente arretra sulle sue minacce.

