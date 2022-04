Salari, scontro Confidustria-Orlando. Bonomi: Nel frattempo, 120-170 milioni di euro l’anno prendono il volo con l’evasione fiscale e tutti tacciono.

Salari, scontro Confidustria-Orlando. Bonomi: “Aiuti alle imprese che aumentano stipendi? Un ricatto”. Il ministro: “Reazione che sorprende” Il dem risponde alle accuse del presidente degli industriali: “Se non sapremo essere capaci di far fronte in modo differenziato ad un aumento dell’inflazione rischiamo una crisi sociale”. Letta: “Nessun ricatto, solo volontà di porre una questione che riguarda lavoratori e imprenditori, con un forte e strutturale intervento sul cuneo fiscale”

Nel frattempo, 120-170 milioni di euro l’anno prendono il volo con l’evasione fiscale e tutti tacciono. Iniziamo col far pagare le tasse hai privati imprenditori! 120-170 milioni d’evasione. E lo stato i soldi li prende dove? Se non si interviene sui salari, su cosa si deve intervenire? Lo Stato per aumentare retribuzioni e pensioni deve intervenire sulle entrate (evasione? tasse? debito?). I privati possono non evadere e pagare le tasse, e tutto va a vantaggio di tutti, pagare tutti per pagare meno, e va pure a vantaggio dei salari. -salari più alti, aumento della domanda, dei consumi. Quindi aumento delle entrate iva per i maggiori consumi.

POI! I privati possono ridurre i profitti e lo stato no? Con l’inflazione ci guadagna pure lo stato (pure regioni e comuni) incassando più IVA, più Accise, più Irpef, meno esenti per servizi sociali, meno interessi sul debito pubblico…I contratti del pubblico impiego, come gli assegni pensionistici, sono fermi da anni, che lo stato dia il buon esempio e poi, con la coscienza a posto, solleciti pure i privati… Demagogia con i soldi degli altri! Aumentino prima gli assegni pensionistici e gli stipendi nel pubblico impiego che non dipendono dai privati, ma dal governo stesso, quindi dallo stesso Orlando, poi e solo dopo si possono pure permettere di sollecitare a fare lo stesso nel privato.

Nel settore PRIVATO, la contrattazione si fa tra il sindacato e l’imprenditore. Ed è ovviamente legata alla produttività. Cosa c’entra Orlando (o Provenzano) con i privati? Cosa vuol dire promettere un premio a chi aumenta gli stipendi, e abbandonare invece al loro destino le imprese che arrancano e rischiano di chiedere in questo periodo di crisi, col rallentamento delle vendite, dopo 2 anni di pandemia, con una guerra in corso, con i prezzi alle stelle dell’energia? La si smetta di fare facile e stupida demagogia. Se lo Stato vuole veramente aumentare gli stipendi, basta che intervenga sul cuneo fiscale (questo sì di sua competenza). Cioè riduca drasticamente le tasse che gravano su quanto il datore di lavoro versa: su 100 € versati, ben 50 vanno allo Stato, e solo i restanti 50 al lavoratore!

Al solito i nostri politici dimostrano di essere fuori dalla realtà e di continuare a vivere negli anni ’60 delle grandi industrie. Nel 2017 le imprese presenti sul territorio italiano erano 4 milioni e 398 mila, per 4 milioni e 747 mila unità locali, e un totale di 17 milioni e 59 mila addetti. Le imprese erano cioè costituite ognuna da pochissimi addetti, e molte riguardanti il terziario. I termini “padrone”, “schiavo”, “sfruttamento del lavoratore”, riferiti all’industria appartengono ad un’altra epoca, e sono oggi ridicoli. Si nota chiaramente che ormai i sindacati non hanno più voce in capitolo sia sui salari che sulle condizioni nei luoghi di lavoro. Tutto è delegato a cercare di una sponda nella politica , come il salario minimo, scioperi come succedeva ai miei tempi su contratti, ormai non se ne fanno più, sicuramente in quei tempi si sarebbe scioperato anche contro l’invasione RUSSA in UCRAINIA e la guerra .

E se poi, sbagliando, gli schiavi del nostro tempo votano per pifferai magici che gli promettono anche in parte di mettere fine a questo schifo (ben sapendo, beninteso, di mentire), la colpa è degli schiavi che non vogliono essere più schiavi. La vocazione autodistruttiva di questo “sistema” ha qualcosa di spettacolare.

Il PD eredita dalla stretta vicinanza con i grillini la falsa tendenza ad eliminare la povertà con i sussidi e le elemosine a pioggia. Il Cuneo fiscale e la creazione di nuovi posti di lavoro danno molta più fiducia in prospettiva ai lavoratori ed agli imprenditori. Il PD ha dimenticato che la priorità prima per aumentare il reddito dei cittadini è IL LAVORO possibilmente continuato e assicurato nel tempo per dare più dignità e fiducia ai lavoratori. I sussidi sono provvisori ,inducono al lavoro nero come è successo per il reddito di nulla facenza e non danno stabilità al Paese. Lavoro, lavoro, lavoro.

