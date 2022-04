Rai, la Vigilanza prepara lo stop ai giornalisti russi pagati dal Cremlino.Mentre la giornalista russa Nadana Fridrikhson: “Io una spia? Accuse stupide”. Si attiva il Copasir: l’ad Fuortes in audizione.

Barachini, presidente della Commissione sui servizi radiotelevisivi: “Possibili modifiche al nuovo regolamento per gli ospiti dei talk”. Nadana Fridrikhson, cronista di Zvezda invitata a CartaBianca: “Io spia? Accuse stupide”. Bianca Berlinguer: “Abbiamo detto subito che lavora per una tv legata al ministero della Difesa russo”

Se la Rai dovesse bloccare l’accesso ai ciarlatani temo che dovrebbero diffondere solo concerti e film. Ma perché siamo sempre cosi superficiali (e ci crediamo furbi ma siamo solo marraiuoli) quanta leggerezza e qualunquismo da parte della RAI, tutti occupati per vigilare i conti in banca ma non fare il lavoro. L’Italia è il cavallo di Troia, un paese debole, influenzabile, con una montagna enorme di informazione attaccata alla macchina della falsa propaganda. Mi mancano le parole, sinceramente. Come si può pensare che una giornalista libera in Russia venga a dire cose imbarazzanti contro il regime di Mosca e non viceversa con nonchalance distribuisca pillole di ‘verità’ moscovite.

Di certo una spia presumo di no ma sicuramente un megafono della propaganda e delle fake news putiniane. Questi pseudo-giornalisti di regime per le TV private possono rappresentare un scoop giornalistico e purtroppo l’unica difesa per chi si sente preso in giro da certe affermazioni è cambiar canale recriminando sulla possibile presa negativa nella parte più “testa di legno” della popolazione. Altra cosa per la RAI !!! Il Servizio Pubblico non si permetta mai di dare spazio ai ciarlatani e concorrere alla disinformazione antidemocratica. E questa non è di certo una censura… MI pare che nessuno le abbia dato della spia. Caso mai ci si domanda se sia una giornalista o una “semplice” porta voce del ministero della Difesa russo , visto che lavora per una tv di proprietà dello stesso. Definirla giornalista di libero pensiero , mi viene difficile, direi impossibile visto come funziona o non funziona l’informazione “libera” dalle sue parti. Piuttosto mi domando il perché la invitino. Per sentirci raccontare la “verità” su Bucha !? ORA RIPETO! la giornalista lavora in una rete televisiva di proprietà del Ministero della Difesa; quindi non può che essere pro Putin. In realtà, in Italia , il problema sono i talk show che per conquistare qualche manciata di telespettatori fanno a gara ad invitare ospiti che sostengono tesi tra le più strampalate ed improbabili per giustificare una brutale invasione, spesso senza contraddittorio. A volte consigliano l’Ucraina ad accettare una riduzione del proprio territorio in modo da arrivare alla pace (sic!) ; altri sedicenti intellettuali sostengono che per arrivare alla “pace” sarebbe sufficiente non aiutare l’aggredito. Ma al conduttore e agli ospiti interessa poco informare o approfondire la complessa tematica, interessa solo apparire e farsi pubblicità.

Ecco perché serve capire e sono anni che lo dico, le dinamiche di certa informazione è molto importante. Sia per gli ospiti che parlano dall’estero, sia per le campagne di stampa di certi giornali/giornalisti italiani. Il riferimento al Fatto di Travaglio è assolutamente voluto! perché sanno le motivazioni anti democratiche, siamo che non comprendiamo le motivazioni di tali inviti, antidemocratiche, e non solo di “giornalisti” (cui il concetto di libera espressione è piuttosto lacunoso in quanto esteso all’ipocrisia) ma anche di eminenti “studiosi” (vedi Orsini, nei quali i concetti di raziocinio e logicità han trovato poco sviluppo).

Se la Rai dovesse bloccare l'accesso ai ciarlatani temo che dovrebbero diffondere solo concerti e film

