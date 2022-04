Arriva una richiesta di un’audizione congiunta per capire se gli ospiti della tv di Stato che ripropongono la propaganda del Cremlino si muovano come rappresentanti della stampa estera o come funzionari del governo di #Putin . “Alla luce della pericolosa deriva presa dall’informazione del servizio pubblico, sarebbe davvero opportuno che i presidenti delle due commissioni, Barachini e Urso, quanto meno si parlassero e valutassero insieme la situazione.”

Era ora. Sono anni che Italia viva lo sta chiedendo. Avrebbero dovuto farlo già da tempo. Meglio tardi che mai.

Appare chiaro che si fa leva sulla democrazia per l’informazione di uno stato belligerante che la usa per scardinare il fronte avverso. Siamo in guerra e sappiamo chi l’ha scatenata, è stupido dare spazio al nemico. Riflettere ed agire. La mia opinione è che non sono giornalisti della libera informazione ma piuttosto funzionari del governo di Putin che raccontano le verità che piace al regime. E SEVE CONTROLLATE BENE ORSINI CHE PARTEGGIA DA SEMPRE PER PUTIN SE POSSIBILE DIFENDENDOLO ANCHE DALLE NEFANDEZZE CHE COMBINA. Ma è possibile che non si riesce a fare luce su questa informazione forviante e falsa che ci viene presentata come la verità assoluta.

TIPO Ciò .CHE SCRIVE Marco Travaglio Direttore del Fatto Quotidiano. Vieni avanti Cremlino

29 APRILE 2022

Problema: malgrado la stragrande maggioranza dei partiti e dei media sia favorevolissima a imbottire di armi l’Ucraina, non più per aiutarla a difendersi, ma per aiutare Biden e BoJo ad attaccare la Russia, la stragrande maggioranza degli italiani resta contraria. Analisi (della stragrande maggioranza dei partiti e dei media): se gl’italiani non ci seguono, non è perché rappresentiamo gli americani e gli inglesi, ma perché sono subornati da Orsini e dai giornalisti russi. Soluzione: abolire Orsini e i giornalisti russi. Problema: così sembra di stare in Russia. Analisi: bisogna inventarsi una censura che non sembri censura. Soluzione: dire che sono tutti spie russe. Problema: Orsini è nato a Napoli e pare non sia mai stato in Russia (ergo la Tocci gli disse che non ne poteva parlare). Analisi: a Cartabianca Orsini ascoltava senza insultarla (come fanno tutti gli altri) la giornalista russa Nadana Fridrikhson, che lavora a Zvezda, tv controllata dal governo russo. Soluzione: mandare in Vigilanza i renziani Romano (Pd) e Anzaldi (Iv), che non possono perdere la faccia perché l’hanno già persa, a insinuare che Nadana sia una spia russa e tirare in ballo il Copasir, che si porta su tutto; al resto pensa il sito di Repubblica titolando “Giornalisti russi o spie nei talk Rai?” con la foto di Orsini, spia russa per contagio.

Problema: qualcuno obietterà che anche la Rai è controllata dal governo e domanderà cosa spìano esattamente i giornalisti collegati da Mosca coi talk italiani. Analisi: buttarla in caciara funziona sempre. Soluzione: dire Orsini scrive sul Fatto, come pure altri ospiti di Cartabianca, Scanzi e Di Cesare, quindi se i 5Stelle li difendono è per “salvare i loro cachet” (Anzaldi), anche quello di Orsini che partecipa gratis; senza contare che “Conte avrebbe incontrato Orsini”, la cui “candidatura sarebbe qualcosa di più di un’idea” (Corriere); quindi a doversi discolpare non sono i partiti che censurano, ma il M5S che si oppone. Problema: qualcuno obietterà che gli ospiti dei talk li scelgono i conduttori, non i partiti. Analisi: bisogna trovare qualche fenomeno che dica il contrario. Soluzione: il Corriere trova subito Maurizio M’annoi, pronto a tutto pur di svelenare su Bianca Berlinguer, anche a dire che “gli ascolti dei talk stanno precipitando” (riferendosi al suo: gli altri vanno benone) e “non accade in nessun’altra azienda del mondo” che “il conduttore decida chi invitare e che linea dare al programma” (parlando delle aziende metalmeccaniche, tessili e alimentari) per “attirare più telespettatori” (escludendo se stesso, che notoriamente li respinge). Problema: qualcuno potrebbe ricordare una frase di Leonardo Sciascia: “Quando gli imbecilli si alleano coi furbi, il fascismo è alle porte”. QUESTE SONO LE FALSITA CHE SI CERCA DI INCULCARE AGLI IMBECILLI CELEBROLESI CHE IL TRAVAGLIO GLI ORSINI PORTANO AVANTI DA ANNI. PER FORTUNA CHE Cè QUALCUNO CHE DENUNCIA E CHE CONTROLLA,ALTRIMENTI CIAO CHE FASCISMO CHE LORO ADOSSANO AGLI ALTRI. SAREMMO IN UN NAZZISMO DITATORIALE ALLA ITRLER. VIVA LA DEMOCRAZIA COSTI QUEL CHE COSTI.

