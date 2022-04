La storia della Terza guerra mondiale è una gran boiata. Dipende da quanto è realmente matto. Ma certo ogni sua comunicazione è stata fatta per scongiurare un intervento diretto NATO unica cosa che credo lo farebbe velocemente tornare a casa. Così come sono convinto che Putin ha sacrificato il gas della Polonia e dell’Ungheria per incutere paura al resto dell’Europa ma non lo chiuderà mai. Una mossa per vedere quale paese abbocca e si fa prendere dalla paura e decide di pagare in rubli. Questo è il dittatore PUTIN pieno di boria e spara palle per primo a se stesso e alla Russia. Per questo estremamente pericoloso perché si accartoccia sulle sue false verità. Anche Hitler lo faceva. Speriamo questo venga fermato prima.

Inoltre prima che lo prema lui il tasto atomico i suoi oligarchi guardie pretorie o il Bruto di turno gli taglieranno le mani. Negli anni della guerra fredda. So che è stato un comandante o un militare Russo ad evitare la catastrofe nucleare, non permettendo all’ultimo momento di pigiare il tasto. Il ricordo dei Russi è vivissimo e mi pare che sia morto da non molto tempo. Per cui prenda esempio da seguire il Putin!!!!

La capacità di mutuo annientamento è stata e resta la suprema garanzia del fatto che nessuno, tantomeno un presidente paranoico come quello russo, è in grado di premere quel grilletto.

Non ci credo e non mi adeguo. Si fa un gran parlare della Terza guerra mondiale, l’escalation, il nucleare, eccetera. Mi sembra una boiata, una gran balla, una propalazione per il re di Prussia. Il Cremlino fa sapere che per il Donbas e la ratifica della Crimea è disposto a divorarsi il pianeta a forza di nuke. E noi dovremmo crederci. Ma via, mica siamo ragazzini. La Nato interferisce in via indiretta, fornendo armi a un popolo e a un esercito e a brigate internazionali eroici, che si battono per la libertà e l’indipendenza della patria piccolo russa. Ovvio che sia così. Vi pare che Europa occidentale, Nato e Stati Uniti possano accettare una guerra di invasione contro un paese europeo di oltre quaranta milioni di abitanti che vuole vivere in pace al fianco di altri paesi liberati dall’incubo dell’imperialismo sovietico?

