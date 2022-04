La tv russa definisce probabile un attacco nucleare.La cosa piu brutta è che anche dalla parte occidentale C’è ancora chi difende questi fanatici

La tv russa definisce probabile un attacco nucleare. La cosa più brutta è che anche dalla parte occidentale.

C’è ancora chi difende questi fanatici.

Se questa notizia fossero reale all’ora la pazzia non è soltanto un problema del dittatore russo Putin, bensì un problema sociale che coinvolge questo popolo e che dovrebbe preoccupare davvero!

Mi era venuto il dubbio che non solo il loro capo fosse uscito di testa, questa ne è la prova!

Ho sempre pensato che la guerra si sarebbe fermata solo se a volerlo fosse stato tutto il popolo russo o quantomeno la maggior parte di esso, ma a questo punto” Lasciate ogni speranza voi ch’entrate” rivolto naturalmente a chi ha voluto e continua a volere la guerra.

Questa, è la Russia sti personaggi devono per forza appoggiare il governo se no SIBERIA. Da noi invece in democrazia c’è ancora chi dice che Putin ha fatto bene questa è la differenza.

IO. Continuo a non capire perché in uno stato o nazione o regione o quanto altro la gente non è libera di fare quello che vuole cioè di fare le proprie scelte senza alcuna imposizione .Per esempio, liberta di pensiero di parola di vestire di amare e invece al posto di migliorare peggioriamo invece di andare avanti andiamo indietro? POVERO MONDO.

La tv russa definisce probabile un attacco nucleare: “Moriremo tutti, prima o poi”

Per i giornalisti russi la “guerra nucleare è inevitabile”, del resto “moriremo tutti un giorno” ma “almeno noi andremo in paradiso”. Alcuni momenti del dibattito in tv allo show di Vladimir Solovyov, il più famoso e influente anchorman russo e fedelissimo di Putin.

“Finirà tutto con un attacco nucleare”. Si fanno sempre più fosche le tinte dei talk show russi, nei quali si parla apertamente di una possibile svolta nucleare alla guerra in Ucraina. È stato il Daily Beast a riportare alcune frasi pronunciate in tv, che restituiscono un po’ il clima che si respira in questi giorni a Mosca. Nello specifico la giornalista del media USA e curatrice del Russian Media Monitor, Julia Davis, mostra una carrellata dei momenti di un dibattito sull'”operazione speciale” voluta da Vladimir Putin, andati in onda negli ultimi giorni sulle reti legate Cremlino.

Si comincia da Vladimir Avatkov, diplomatico del Ministero degli Affari esteri, che nel corso dello show 60 Minuti ha fatto un’analisi tutt’altro che rosea del’attuale situazione bellica: “Quello che sta succedendo non riguarda l’Ucraina, ma il futuro ordine mondiale, nel quale non c’è spazio per l’egemonia e dove la Russia non può rimanere isolata”. La conduttrice Olga Skabeeva, parlando del vertice Nato a Ramstein, ha definito l’ipotesi di un riarmo occidentale la “dimostrazione che questa è davvero la terza guerra mondiale, non più solo un’operazione speciale, con quaranta paesi contro di noi… Hanno dichiarato guerra”.

Ma le frasi più dense di significati arrivano dalla trasmissione di Vladimir Solovyov, il più famoso e influente anchorman russo e fedelissimo di Putin, che in diretta ha condannato l’Occidente per non aver ascoltato gli avvertimenti del Cremlino: “Lavrov aveva detto loro che questo avrebbe portato alla terza guerra mondiale, ma preferiscono giocare in grande… Questi sono dei bast**di senza morale”. A queste parole ha risposto la giornalista Margarita Simonyan: “Tutto finirà con un attacco nucleare. Per me è il risultato più probabile. Questo da un lato mi fa orrore, ma dall’altro ho la consapevolezza che è quello che è”. Solovyov ha quindi aggiunto: “Ma noi andremo in paradiso, mentre loro semplicemente gracchiano”. Simonyan ha concluso cercando di “confortare” il pubblico: “Moriremo tutti un giorno”.

