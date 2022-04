POSTO QUESTO POST,PER CONTESTARE CIO CHE SCRIVE SANTORO CON IL SUO POST ” ALL’ ARMI SIAM BUOMISTI. POSTATO SU

QUESTO E! Il populismo è il fascismo che si fa strada. Santoro come padre putativo ha dato il biberon ai tanti giornalisti che senza discrezione sostengono il rais russo.

Ma chi è #Santoro? È il padre dei Formigli ,Vauro, Costamagna, Travaglio…quindi perché meravigliarsi? È una persona imbalsamata.. che vorrebbe di nuovo visibilità, ma la senilità è talmente avanzata che richiede una panchina al giardinetto. È chiaro che non sta bene se alla considerazione “..mentre il Segretario Generale dell’ONU era a Kiev, sono arrivati missili russi” risponde “..ma mica l’hanno preso”. Berlusconi a suo tempo lo rintronò insieme con Travaglio, da allora non si è più ripreso.. e lo scorrere del tempo ha fatto il resto!(smv) Sbaglio o Santoro è ancora azionista del Fatto Quotidiano??



E! Mi permetto di essere tranchant sul personaggio e ancor più sulle trasmissione pollaio nelle quali di azzuffano polli spennacchiati che dovrebbero ritirare per orgoglio le loro facce dalle telecamere, siamo noi che col nostro dito a dare visibilità, trasparenza e importanza a questi squallidi figuri e portare numeri all’audience facendo incassare alle tv contratti pubblicitari, togliamo il dito dai loro canali ci guadagna il nostro fegato e chissà fare perdere soldi ai loro programmi.

SANTORO ma tu veramente non ricordi di essere un giornalista e di essere stato anche un comunista? Veramente non sai quello che ha combinato Putin nel suo paese e non solo? Veramente non sai che in questi anni ha tentato di tutto per organizzare consensi a lui favorevoli utilizzando mezzi leciti e non? Veramente non ricordi dei legami che ha con tutti i peggiori figuri della destra neofascista che ha foraggiato a piene mani?

SANTARO se tu per puro caso mi leggi quello che scrivo sapresti cosa penso, per me Putin era ed è un il “nemico del popolo” già molto prima che iniziasse questa guerra e non condivido che si faccia un fronte giustificazionista in suo favore…il suo operato è ingiustificabile così come sono state ingiustificabili tutte le altre guerre espansionistiche da parte di potenze imperialiste che colludono e contendono tra loro …. SEMPRE CONTRO I POPOLI, nella maniera più bieca. Se gli stati europei e non solo, si sono trovati a dover affrontare il dilemma dell’armamento non è certo per propria volontà ma per necessità indotta. In parole povere l’Italia e gli altri stati europei mai si sarebbero sognati di pensare alla guerra, che è una follia indicibile, se non per un coinvolgimento dovuto ai rapporti inevitabili in una società così globalizzata. Per evitare di entrare in questo meccanismo perverso in cui chiunque diventa uno stratega guerrafondaio bisogna smetterla di farsi coinvolgere in una sorta di identificazione con una delle parti e iniziare a ragionare in autonomia: loro si devono spartire POTERI, INGENTI RISORSE, INIMMAGINABILE PRIVILEGI, TERRITORI… il tutto a NOSTRO DANNO e NOI siamo così sciocchi da schierarci con l’uno o con l’altro CARNEFICE?? ma siamo strani o NO? Le guerre sono prerogativa degli stati dove vige lo “sfruttamento dell’uomo sull’uomo” questa è la battaglia che dobbiamo fare abbattere il potere patriarcale… su questo ci dobbiamo concentrare.

Santoro abbia pazienza però una volta che ci ha per l’ennesima volta spiegato le colpe degli Usa , della Nato dell’Europa della Juve (che tanto qualcosa le si addebita sempre) e dopo non aver fornito alcuna controproposta seria e senza essere nemmeno partito per Mosca per andare a manifestare contro Putin (visto che ci tiene a dire che lei non è un leccaputin) potremo esserci leggermente rotti le scatole dei suoi sermoni oppure dobbiamo continuare a stressarci con le sue menate?