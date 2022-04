“Come tante cose in Italia, se ci fossimo piegati a quelli del NO a tutto, la #Tap non l’avremmo fatta. Oggi si conferma fondamentale verso l’indipendenza dalla #Russia. E sono sulla strada giusta. Nel frattempo anche imparare certe lezioni serve.”

INVECE NO, CON LA SPONDA PD. Ora e vietato parlarne , ad ogni mal forata si cambia obiettivo , dopo la Tap i vaccini , dopo i vaccini il green pass , ora che i cinesi non sono più di moda , le pentole alle finestre di Shangai sono difficili da giustificare anche per gli utopisti , su cosa dirigeranno la battaglia , GIUSTIZIA. FISCALITA. Speriamo sul fine vita , l’unica battaglia che merita veramente di essere combattuta . Per loro ma fine vita politica.

SI SERVE DIRLO AD ALTA VOCE! I grillini hanno fatto più danni della pandemia. Notizia di oggi, scoperte a Catania 389 persone che percepivano il Rdc senza averne diritto. E non è tutto…..Ora serve cercare lavoro anche ai duemila navigator. I grillni prima spariscono e meglio è per noi italiani veramente ONESTI, non come loro onesti a parole marraiuoli nei fatti. E.. che mi dite del governatore no TAP ed il ruolo svolto in questi anni “in difesa della Puglia” “Sia su Ilva che su Tap ci hanno fatto passare per degli anti-industrialisti o, peggio ancora, ci avevano detto che voi avevamo tenuto queste posizioni solo per fare dispetto a Renzi”…dichiarava nel gennaio 2020

.

“Come tante cose in Italia, se ci fossimo piegati a quelli del NO a tutto, saremmo in mutande. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo