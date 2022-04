Putin prima si sferrare l’attacco materiale all’Ucraina…ha provato a crearsi preventivamente un terreno favorevole con 3 mosse. 1) formando una opinione pubblica europea pro Russia tramite campagne fake su internet e tramite alcuni media compiacenti 2) creando una dipendenza dei Paesi UE nei confronti della Russia per la fornitura del gas in modo da poterli poi ricattare 3) ostacolando (tramite l’appoggio dei sovranisti) il processo di unificazione politica dell’Europa, perché una Europa politicamente unita sarebbe stata più difficile da contrastare rispetto ad una Europa divisa. Alcuni partitacci (Lega e 5stelle) e media (Falso Quotidiano, La Verità ecc ) italici sono stati gli strumenti attraverso cui Putin ha raggiunto i suoi biechi obiettivi in Italia.

LA GUERRA IBRIDA DI PUTIN IN ITALIA

L’opinione pubblica italiana è sottoposta da anni ad una incessante campagna filorussa, cioè filoPutin, da parte di alcune reti televisive, giornali, siti web, singoli giornalisti e così detti esperti, che hanno indotto in una parte del pubblico alcune convinzioni sbagliate sulla realtà dei fatti accaduti in Ucraina dal 2014 fino ad oggi.

Non sappiamo se questa opera di disinformazione sistematica sia direttamente collegata alle azioni messe in campo dal Cremlino nell’ambito della sua, così detta, guerra ibrida. Sappiamo, tuttavia, che questo tipo di guerra è in atto, in particolare in Italia, secondo una dottrina illustrata dal generale Gerasimov all’Accademia delle Scienze militari di Mosca nel 2013.

La guerra ibrida mira a formare una opinione pubblica occidentale favorevole alla politica di Putin, attraverso la diffusione di false informazioni politiche, storiche e scientifiche.

I canali principali della guerra ibrida non sono solo i siti ufficiali o vicini al Cremlino, o profili social dichiaratamente filorussi. Ciò che conquista di più la buonafede del pubblico sono le prese di posizione che, partendo da una analisi apparentemente obbiettiva, portano a conclusioni favorevoli alle tesi russe, creandone consenso. Oppure opinioni critiche sull’operato dei governi occidentali per creare disorientamento e divisioni nelle loro società.

Per questo si “comprano”, in molti modi, interi partiti o correnti di essi, anchorman/woman, giornalisti, opinionisti ed esperti. Oppure si conta sull’autonomo volontariato ideologico di alcuni di questi, convinti di espletare così la loro militanza politica.

Le menzogne, soprattutto se ben confezionate professionalmente, sono sempre state più convincenti delle verità. Perché queste ultime sono più complesse da cercare e comprendere.

La verità non esce in barca col mare buono, più spesso si trova sfidando il mare in tempesta che non tutti hanno la voglia o il coraggio di affrontare.

La menzogna è più facile da confezionare, non solo perché, per darle credibilità, basta partire da un paio di cose vere e poi stravolgerne il significato, ma soprattutto perché è rivolta a persone che sono predisposte ad accoglierla. Il bugiardo è come una colla speciale che salda solo certe superfici, non altre.

Faccio un esempio pratico su un paio di cavalli di battaglia della guerra ibrida di Putin.

Quante volte abbiamo sentito dire che la rivolta di Euromaydan del 2014 a Kyiv fu un colpo di stato ordito dagli Usa che ha portato a governi illegittimi, compreso quello attuale di Zelensky? Niente di più falso.

Quante volte è stato ripetuto, da presunti esperti e noti corrispondenti, che il governo e l’esercito ucraino hanno sottoposto le popolazioni russofone del Donbass ad ogni sorta di repressione brutale, culturale, politica e fisica, tale da giustificare l’intervento a loro difesa della Russia, l’annessione della Crimea e ora la guerra?

Per accertare la verità dei fatti ha svolto accuratissime e documentate indagini, concluse proprio in questi giorni, l’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa alla quale aderiscono 57 paesi, compresa la Russia.

Migliaia di osservatori di tutti i paesi hanno girato in lungo e in largo in Ucraina e soprattutto nelle regioni del Donbass raccogliendo e documentando prove e testimonianze dirette sulle violazioni dei diritti umani denunciate da entrambe le parti. Senza fare sconti a nessuna, dunque non tacendo neanche su quelle di parte ucraina.

A differenza del governo ucraino, che non ha posto agli osservatori Osce alcuna limitazione, nelle repubbliche autoproclamate filorusse limitazioni ci sono state, come l’impedimento a visitare le carceri e parlare coi prigionieri. Alcuni giorni fa i separatisti hanno arrestato senza alcun motivo alcuni funzionari Osce.

I report di lavoro e le risultanze dell’indagine Osce sono pubblicate sul sito https://www.osce.org/it/

Si tratta di informazioni documentate scrupolosamente che smontano le falsità sulla repressione delle popolazioni ucraine russofone, che infatti oggi resistono assieme ai non russofoni, e denunciano la natura autoritaria e violenta dei regimi separatisti fantocci di Putin.

Tuttavia in Italia si dà spazio alle menzogne dei vari Orsini, Santoro, Capuozzo, Vauro, Belpietro, Berlinguer, Travaglio, Borgonovo, Castellina, Montanari, come se si trattasse di opinionisti indipendenti, mentre non si da notizia dei risultati dell’indagine Osce, evidentemente considerata dagli amici di Putin condizionata dagli Usa.

Il fatto è che questi signori non sono in grado di contestare nel merito i risultati dell’Osce. Quando ci provano riescono solo a fare orride figure come accaduto sui fatti di Bucha.

Chi spaccia menzogne ha mercato tra i tossicodipendenti dalle menzogne, che cercano solo le informazioni che confermino i loro pregiudizi. Consumatori finali di falsità, vittime della guerra ibrida di Putin, appunto.