Anche se non mi auguro assolutamente una guerra nucleare, la televisione russa sborrona dovrebbe fare vedere anche in quanti secondi sparirebbero Mosca o Leningrado con i missili Nato.

“Con un missile Sarmat Londra sparirebbe in 202 secondi, Berlino in 106”. La delirante simulazione sulla tv di stato russa

Che TV spazzatura! I russi hanno davvero la sindrome dell’accerchiamento. Si godono della storiella dei “mezzi che gli altri non hanno” di Putin senza vedere che, in realtà, hanno una economia quasi interamente foraggiata dall’occidente, con un PIL pari a quello spagnolo, senza un briciolo di attività produttiva, solo la vendita di quanto madre natura gli ha beneficamente concesso. Putin ha delapidato metà delle ricchezze prodotte per studiare nuovi strumenti bellici (trascurando integralmente la manutenzione del “vecchio”, come evidente in questi giorni), e continua a tirare fuori la storia dei missili ipersonici.

A tal fine, per fare chiarezza, quello che ha la Russia (e lo ha fatto meglio la Cina) sono i missili “glide” Avantguard, per i quali nessuno ha la certezza che funzionino (non c’è alcuna prova della loro manovrabilità, come, al contrario, avvenuto col vettore cinese, che, comunque, ha sbagliato l’obiettivo di 20km, pur circumnavigando la terra prima dell’atterraggio). Ciò potrebbe derivare da un imperfetto comando dato dalla rete di satelliti, visto che il razzo deve affidarsi al GPS al momento del rientro in atmosfera.

Al contrario i missili kizhal non sono altri che dei missili “cruise ordinari” modificati in modo da continuare a “spingere”, ma il comburente devono portarselo appresso, con tutti i problemi del caso. Al contrario, gli ultimi 2 missili USA (Lokeed e Ratheon) hanno la funzione scramjet, cioè il comburente (l’ossigeno) lo prendono “in corsa”: ciò li rende molto più leggeri (possono portare cariche esplosive convenzionali o nucleari maggiori) e sono più manovrabili e, di conseguenza, meno intercettabili.

E, comunque sia, Putin sa che di fronte ad una escalation nucleare, non c’è sistema antimissile che tenga: capolinea per tutti.

Nel programma “60 Minutes” i conduttori spiegano come le grandi città europee sarebbe colpite nel raggio di poco tempo dal lancio di missili nucleari. Aleksey Zhuravlyov, presidente del partito nazionalista Rodina: “Faremo tabula rasa”

Un missile Sarmat e Londra sarebbe distrutta in 202 secondi. Parigi in 200. Berlino in soli 106. Nel programma televisivo russo “60 Minutes”, trasmesso su Channel One, sulla tv di stato, è stata realizzata una simulazione su come le grandi città europee sarebbe colpite nel raggio di poco tempo dal lancio di missili nucleari. Nella puntata è stata diffusa la mappa con le traiettorie, i tempi e le distanze che il nuovo missile Sarmat sarebbe in grado di coprire.

“Un missile Sarmat e le isole britanniche non esisterebbero più” ha affermato Aleksey Zhuravlyov, il presidente del partito nazionalista Rodina, ospite del programma televisivo. “Faremmo tabula rasa, mai dire mai” ha continuato Zhuravlyov. Il nazionalista ha poi spiegato che questo tipo di missili non è intercettabile, e quindi anche coloro che dicono di poterli abbattere, probabilmente non ci riusciranno. “Bisogna fargli vedere questa immagine. Contate i secondi, potete contare i secondi? Hello, è già qui. Lasciateli pensare” ha detto ancora Zhuravlyov rivolgendosi direttamente ai Paesi occidentali e riferendosi alla mappa in cui è simulato il lancio dei missili. “È così che dobbiamo parlargli perché non capiscono nient’altro” ha continuato il politico.

Anche se non mi auguro assolutamente una guerra nucleare, la televisione russa sborrona dovrebbe fare vedere anche in quanti secondi sparirebbero Mosca o Leningrado con i missili Nato. ultima modifica: da

