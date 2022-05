Matteo Renzi sosterrà la candidatura di Roberto Lagalla alle amministrative di Palermo: per l’ex rettore, storico volto del centrodestra, è arrivato in un secondo momento anche l’appoggio di Fratelli d’Italia.

La virata a destra di Matteo Renzi in vista della prossima tornata di elezioni amministrative si fa sempre più netta: Italia Viva dopo aver deciso di sostenere la ricandidatura di Marco Bucci alle prossime elezioni di Genova con la coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, farà un’operazione simile a Palermo. Lì il candidato supportato dal partito, Roberto Lagalla, è diventato anche l’uomo sul quale Giorgia Meloni ha deciso di puntare. Come riporta L’Espresso, citando alcuni renziani, “È la Meloni che ha deciso di convergere su Lagalla dopo di noi, non possiamo essere noi ad andarcene”. Ex rettore, storico volto del centrodestra e assessore per quattro anni nel governo di Nello Musumeci, fino a poco tempo fa Lagalla era sostenuto soltanto da renziani e Udc e Italia Viva, ma dopo un accordo con Musumeci è arrivato l’ok da FdI.

Dopo Genova, anche a Palermo Renzi corre insieme a Giorgia Meloni

Meloni correrà da sola rispetto al resto del centrodestra: a differenza di Genova dove insieme a Lega e Forza Italia appoggia il sindaco uscente Bucci, a Palermo Berlusconi e Salvini sostengono un altro candidato, l’ex deputato Francesco Cascio. Partito democratico e Movimento 5 Stelle sosterranno Franco Miceli, presidente nazionale dell’ordine degli architetti. Gli orizzonti del soggetto politico di Renzi si ampliano: quando lo scorso 21 aprile si venne a sapere che in nome del “buon governo”, i renziani avevano dato l’ok alla ricandidatura di Bucci, l’ex premier si espose in prima persona: “Genova sosteniamo il sindaco uscente, Marco Bucci, un manager civico che ha fatto benissimo in questi cinque anni, salvando la propria città dall’immobilismo e dall’impasse burocratico non solo dopo il crollo del Ponte. Per noi contano le persone e Bucci, candidato civico, merita il nostro supporto”.