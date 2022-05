Essere obbligati, e esattamente come stare in una dittatura, a pagare il canone per un servizio del quale non si ha alcuna intenzione di usufruire è un insulto alla civiltà

“L’imbarazzante e grave spettacolo reso ieri da Mediaset con il ministro russo Lavrov, operazione evidentemente concordata al massimo livello dall’editore per come è stata proposta (dalla copertina in poi), faccia riflettere anche sul ruolo del servizio pubblico. Se ci fosse una Rai realmente presente e autorevole sull’informazione, episodi del genere avrebbero molta meno influenza sui telespettatori o forse non ne avrebbero alcuna.

Se i cittadini avessero avuto un’alternativa, avrebbero potuto girare su un programma di informazione del servizio pubblico.

Invece la Rai, che riceve il canone proprio per fare informazione, non aveva alcun programma informativo in prima serata, contravvenendo a quanto prevedono la Concessione e il Contratto di Servizio.

Invece di pensare a ingaggiare opinionisti a pagamento o permettere ai direttori di fare comizi politici alle convention di partito, la tv pubblica dovrebbe occuparsi di questo: rafforzare il pluralismo, l’indipendenza e la correttezza dell’informazione.”

E nella stessa fascia altro propagandista di Putin con Giletti sulla 7 . E poi abbondanza di troll figli di Putin sui social….purtroppo la TV e la Rai è politicizzata, e non da oggi. Ed è per questo ”semplice” motivo che pluralismo, indipendenza e soprattutto correttezza dell’informazione vanno a farsi friggere.

IO non so quale TV vedete voi… Io vedo dappertutto filorussi! Mi dite, qual è il vostro canale non PUTTINIANO? Ed! Essere obbligati no ma ci manca poco, e esattamente come stare in una dittatura, e pagare il canone per un servizio del quale non si ha alcuna intenzione di usufruire è un insulto alla civiltà. IO. Ieri sera ho visto ” speciale TG1 ” peccato che è andato in onda dopo mezzanotte perché non lo vedano in tanti , sempre di più sto dalla parte dell’Ucraina ! e PUTIN non è l’altra parte , è l’aggressore imperialista assassino di civili, ma come mai vi sta tremando tanto il culetto? Cosa temete? Gli italiani hanno capito tutto con o senza interviste e l’imbroglio che ci state propinando per accontentare l’ assassino che fini ad ieri vi ha finanziato per attuare i vostri imbrogli, state sereni siete stati smascherati e ne pagherete le conseguenze.

Essere obbligati, e esattamente come stare in una dittatura, a pagare il canone per un servizio del quale non si ha alcuna intenzione di usufruire è un insulto alla civiltà ultima modifica: da

