Giornalista ucraino cacciato da Myrta Merlino: “Parlate a vanvera mentre qui siamo sotto le bombe”

“Quando tu chiami propagandisti e giornalisti, stai mischiando tutto. Borgonovo è un propagandista putiniano, non mi interessa la sua opinione. È una questione di igiene mentale. Sono inalberato, voi mettete in discussione tutto”.

A “L’aria che tira”, c’è stato un grave alterco tra Myrta Merlino e il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk che ha attaccato lo studio per la presenza del vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo: Silenziato e poi chiuso con il collegamento, il giornalista è tornato a parlare su Twitter: “Poco fa è finita la diretta della Merlino, non sarò più invitato a questo programma ma chi se ne frega. Non voglio prender parte a questi teatrini orrendi dove mettono persone che vengono da quel campo, persone che hanno cari che stanno sotto bombardamenti a confronto con italiani che non sanno neanche dove si trova Mariupol, non sanno come suona la lingua ucraina e parlano a vanvera. Dicono pace, ma l’unica pace è quella loro, quella è l’unica che gli interessa, miserabili, rispetto agli altri pacifisti che fanno cose vere per la pace e non chiacchiere. Ma poi i propagandisti. Come si fa a chiamare i propagandisti e dire che questo aiuta a farsi un’opinione. È pessima la televisione italiana. Ci sono cose che non stanno né in cielo per terra. Se prendi un pezzo di pane e ci spalmi la m***a non è un panino alla m***a, è solo m***a”

Tutta la mia stima per il giornalista Ucriano che si e’ dovuto confrontare con la supercialita’ italiana mentre vengono bombardati…in fin dei conti durante il genocidio di Hitler parecchi italiani lo appoggiavano e giornalisti divulgavano I suoi pensieri…la.storia si ripete.Perciò tutta la mia stima va a questo giornalista ma nei salotti di myrta merlino si va a giocare a canasta mentre i giornalisti e l’Ucraina stanno soffrendo e lottando sotto le bombe!!Vergognoso questa conduttrice ciarlatana. Suvvia in un mondo vivono questi media che giustifica e sostiene il massacro fatto da un regime criminale e canaglia come quello di Putin… Criminale e canaglia a prescindere dalla guerra. Opinioni come queste non hanno cittadinanza nel nostro occidente… Mirta Merlino giustifica il suo teatrino mediatico sostenendo che il dibattito democratico deve dar voce a tutti. In realtà fa un grave danno all’informazione, mettendo sullo stesso piano invaso ed invasore, aumentando i timori degli italiani ed il meschino opportunismo di molti. CARA MERLINO. In democrazia bisogna ascoltare anche chi non la pensa uguale. Il comportamento di Myrta Melino è uguale a quello dei giornalisti di regime che fanno sentire solo ciò che interessa al governo.

TUTTO E SUCESSO. Nella puntata del 29 aprile de L’aria che tira c’è stato un grave alterco tra Myrta Merlino e il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk che ha attaccato lo studio per la presenza del vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo: “Quello è un propagandista putiniano”. Myrta Merlino attacca: “Non è il modo di stare in TV, detesto mandar via gli ospiti ma sono costretta a chiudere il collegamento”. Alla fine, Vladislav Maistrouk è stato mandato via: “Detesto mandare via gli ospiti” dice Myrta Merlino, “ma io ascolto anche opinioni che non mi piacciono, è così che funziona la democrazia e non esiste una patente di opinione per poter parlare”.

La reazione

Il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk diceva in diretta a Myrta Merlino: “Quando tu chiami propagandisti e giornalisti, stai mischiando tutto. Borgonovo è un propagandista putiniano, non mi interessa la sua opinione. È una questione di igiene mentale. Sono inalberato, voi mettete in discussione tutto”. Silenziato e poi chiuso con il collegamento, il giornalista è tornato a parlare su Twitter: