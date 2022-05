Tutti a votare SI ai Referendum #giustiziagiusta

La giustizia trova spazio quando la politica è debole, superpotere dei Magistrati, una situazione ben radicalizzata nel sistema giudiziario!

Questa no e giustizia. Finché un magistrato in caso sbagli un procedimento non paga di tasca sua non sarà vera giustizia, perché così è troppo facile firmare un provvedimento restrittivo senza nessuna conseguenza è responsabilità rovinando vite personali, carriere personali e politiche NON ci sarà mai vera giustizia in Italia!!! Ci sono tanti modi di uccidere le persone. Questo è il più crudele!

Io credevo che la Cartabia avesse fatto una riforma incisiva sulla riforma della giustizia .Purtroppo mi son dovuto ricredere perché ha partorito una riforma che non ha alcun significato rispetto alle aspettative di noi cittadini italiani. E ora chi sbaglia deve pagare ne hanno fatti di sbagli rovinando famiglie ed e interessante capire il perché, è ora che l’Italia affronti seriamente il problema magistratura , la magistratura non dovrebbe avere niente a che fare con la politica .Fuori dalle aule dei tribunali puoi votare chi ti pare , dentro non hai nessun diritto di giudicare secondo il colore del partito che ti aggrada o ti promette posti dato che la LEGGE È UGUALE PER TUTTI a parole a almeno fino a questo momento . I magistrati non dovrebbero essere al di sopra della legalità , troppo potere porta alle farneticazioni di corrotti e corruttori , cosa frequente in Italia.

Avevo riposto molta fiducia nella Cartabia. Purtroppo la delusione è direttamente proporzionale alla fiducia che le avevo concesso. Mi domando come abbia potuto fare una cosiddetta riforma che è persino peggiore della legge attualmente in vigore. E’ stata ricattata? Ha avuto paura? Pensare che il suo nome era stato fatto anche come presidente della Repubblica. Grazie per sempre Renzi per aver impedito questo scempio e per aver fatto sì che oggi ci siano ancora Mattarella e Draghi a tutelarci. Non ha cambiato nulla, ancora porte girevoli, ancora correntismi e se uno bravo vuole fare carriera deve vendersi l’anima e cercare di appartenere ad una corrente potente. Nemmeno il tetto agli stipendi è stato concesso. In un momento in cui tutti gli italiani sono chiamati a fare immensi sacrifici, questi signori guadagnano 280.000 euro l’anno. Senza alcuna responsabilità se sbagliano. Il bello è che si permettono pure di fare sciopero! Vergogna! Non mi fiderò mai della magistratura. Mi spiace che i problemi della guerra e la litigiosità dei partiti, che un giorno sì ed un giorno sempre cercano di far cadere il governo, impediscono sia a Mattarella che a Draghi di vegliare in maniera più ferma affinché questo paese funzioni come dovrebbe. Io sono basita e provo vergogna per coloro che si sono acconciati a questa cosiddetta riforma. Grazie Renzi, grazie Italia Viva per essere stati gli unici ad aver puntato il dito sulle manchevolezze di questa riforma, purtroppo come sempre, che piuttosto che venire apprezzati per aver tentato di essere dalla parte degli italiani, siete stati criticati. #iostoconRenzi, #ItaliaViva!!! C’è il referendum , basta andare a votare , potremmo cambiare le cose , non è stato fatto col referendum del 2016., Facciamo cambiare le cose ora col nostro voto , io vado a votare , per cambiare.

PERCHE. Sono cose che non vorremmo più sentire! Persone che senza una prova vengono sottratte alla loro vita che non sarà mai. più quella di prima neppure dopo l’ archiviazione del procedimento! Chi paga i loro errori ? Noi sempre, lo Stato a volte il giudice mai.! Mi avevano insegnato che paga chi sbaglia… I Magistrati debbono pagare di tasca propria gli errori, specialmente voluti per ammiccamenti con politici e media marraiuoli ,non il cittadino o lo Stato come finora accade, e quando un Magistrato sbaglia deve essere anche punito nel percorso professionale PUNTO.

Tutti a votare SI ai Referendum #giustiziagiusta

