Ma un pó di vergogna non li sfiora??? Sono convinti di essere al di sopra di ogni sospetto!!! Una metastasi cancerogena in un paese allo sbando!!! VERGOGNATEVI!!!VERGOGNATEVI!!!VERGOGNATEVI!!!

“Lo sciopero dell’Anm dimostra una volta di più che questi magistrati, o meglio, che l’associazione che li guida è sempre più corporativa e casta.

È uno sciopero assurdo e inspiegabile e lo dice chi quella riforma non la vota, immaginiamoci gli altri. La riforma Cartabia è semplicemente inutile perché non tocca i veri problemi, ovvero lo strapotere delle correnti e la mancanza di responsabilità.”

E lo sciopero indetto dai magistrati è solo per gettare fumo negli occhi agli stolti, agli sprovveduti, e la finzione di voler dimostrare che gli sono stati toccati dei diritti, dei privilegi, ma sanno benissimo che il loro potere non verrà scalfito. ANCHE SE Mi colpisce il fatto che nei loro manifesti ufficiali i magistrati sostengano che la legge scritta dal ministro Cartabia sia “intimidatoria” nei loro confronti. Ma il loro sciopero non è uno sgarbo istituzionale?

La magistratura che si oppone ad una legge del potere legislativo. Pensavo fossero organi separati. Sono loro che tengono sotto scacco il potere legislativo. E quando qualcuno diventa pericoloso per i loro privilegi, hanno subito pronto nel cassetto il loro rinvio a giudizio. Es. Da Berlusconi a Mastella ( all’epoca Presidente del Consiglio e Mastella Ministro della Giustizia)!

Questa magistratura è un offesa nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino che hanno dato la vita per essere giusti oggi tutti corrotti e abusano del loro potere perseguitano e distruggono la vita delle persone oneste e c’è ne sono tante finiti nelle grinfie di questi bastarti.

Facendo ciò hanno gettato la maschera. La Magistratura dimostra che è una corporazione che non si può più pensare di curare con potature e innaffiature. Il problema è nel terriccio che alimenta la pianta. Non resta che cambiare vaso e pianta. Almeno la giustizia delle ingiustizie non la faranno più ed ogni cittadino avrà chiare le regole del gioco. Niente lobby, massoni e calzoni.

Screditati lo sono già, ma questa medaglia se la sono guadagnati da soli. Hanno compromesso uno dei poteri più forti e decisivi dello Stato, quel potere a cui i cittadini affidano con fiducia la soluzione ai problemi quando è la magistratura a intervenire e pronunciarsi

PERCHE: Una giustizia di parte. Serve solo a far fuori gli avversari politici con lunghi processi che rovinano la carriera e la salute delle persone. Spreco di danaro pubblico a vantaggio delle correnti all’interno della magistratura corrotta.

In Italia non esiste giustizia ,finché non sarà riformata da cima a fondo e bene si farebbe se si coprisse la scritta :la legge è uguale per tutti ,che è in tutti i tribunali ,perché è una presa per i fondelli per gli italiani ,I magistrati dovrebbero essere apolitici e attenersi al codice ,anziché interpretarla ,come spesso avviene ,emettendo sentenze vergognose ,senza che il magistrato non paghi il suo errore ,come avviene per qualsiasi lavoratore. Ma un po’ di vergogna non li sfiora??? Sono convinti di essere al di sopra di ogni sospetto!!! Una metastasi cancerogena in un paese allo sbando!!! VERGOGNATEVI!!!VERGOGNATEVI!!!VERGOGNATEVI!!!

Ma un pó di vergogna non li sfiora??? Sono convinti di essere al di sopra di ogni sospetto!!! Una metastasi cancerogena in un paese allo sbando!!! VERGOGNATEVI!!!VERGOGNATEVI!!!VERGOGNATEVI!!!

