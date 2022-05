Ha ragione Draghi: l’Unione Europea sia un’entità politica credibile.

Solo con una difesa e una politica estera comuni, l’Europa potrà assumere il ruolo di mediatore e non dovrà appiattirsi sulle posizioni dell’alleato d’oltre oceano.

Di fronte al Parlamento europeo, il presidente del Consiglio Draghi ha posto l’opportunità di “convocare una conferenza per razionalizzare e ottimizzare gli investimenti in spesa militare”, affermando anche di ritenere necessario che alla costruzione di una difesa comune europea si affianchi una politica estera europea unitaria, dotata di meccanismi decisionali efficaci. Draghi ha anche aggiunto che è prioritario raggiungere una tregua in Ucraina, sia per salvare la vita di tante persone, anche attraverso gli interventi umanitari che attualmente sono estremamente difficili, sia per dare nuovo slancio ai negoziati di pace nei quali l’Europa deve assumere un ruolo centrale nel favorire il dialogo.

Parole estremamente misurate e concetti equilibrati, non distanti dalle idee espresse tempo fa da chi scrive queste righe. Draghi evidenzia l’intento di rimettere al centro della scena quell’Europa oscurata dal “bellicismo” anglo-americano.

L’Unione deve tentate il ruolo di mediatore, ma solo un’Europa che sia una entità politica credibile, con una difesa e una politica estera comuni, potrà assumere questo ruolo e non dovrà appiattirsi sulle posizioni dell’alleato d’oltre oceano.

L’intervento di Draghi risponde agli equilibrismi e ai distinguo tattici che si stanno manifestando nella sua maggioranza, laddove ciascuno è impegnato nella caccia al facile consenso pseudo “pacifista”, sia esso leghista o del Movimento, piuttosto che tenere conto della realtà della situazione, concordando le azioni in modo che l’Unione possa essere un soggetto politico da cui non si può prescindere in questa area del mondo.

È difficile che i modesti leader italiani riescano ad avere la sufficiente lungimiranza per abbandonare la loro costante campagna elettorale e mostrare un più maturo senso di responsabilità.

Il Copasir è appunto già un’articolazione parlamentare e se ora molti di questi leader pretendono che il governo si presenti anche in Aula, non è per revocare in dubbio i rispettivi colleghi di partito membri del Copasir, ma è un modo per poter avere una buona visibilità politica che per molti è preminente sulla sicurezza nazionale, sfidando anche il buon senso con invenzioni dialettiche come quella delle “armi offensive/difensive”.

È chiaro, infatti, che ogni strumento svolge la funzione che gli si attribuisce e l’invenzione sarebbe anche soltanto una simpatica mattana se non fosse che riguarda una tragedia tremenda, circostanza che rende ogni speculazione politica odiosa.

Ha ragione Draghi: l’Unione Europea sia un’entità politica credibile ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo