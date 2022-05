Tutto per l’audience. Secondo quanto riportano certe agenzie , la registrazione di martedì 3 maggio del Maurizio Costanzo Show sarebbe stata a dir poco accesa. La puntata in questione, secondo appuntamento di questa stagione del programma, andrà in onda mercoledì 4 maggio in seconda serata su Canale 5, stando alle anticipazioni, mostrerà il dibattito tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. I due si sarebbero lasciati andare ad un acceso scambio di posizioni sul tema della Russia. Avrebbero sin da subito assunto posizioni contrapposte, fino ad arrivare ad uno scontro vero e proprio immortalato dalle telecamere. Com’era previsto insomma, i due hanno scatenato il panico in studio. Non c’era da stupirsi d’altronde dopo l’accesa discussione avvenuta durante il loro incontro nel 2019 a Stasera Italia. Due persone certamente colte ma molto pieni di se e, direi, dagli atteggiamenti idioti… Non sempre la cultura fa anche l’ uomo!!! COMUNQUE. Gente alterata, pertanto non lucida, prima di ogni talk , anche giornalistico, come va di moda oggi, si dovrebbe fare il controllo antidoping, ne vedremmo delle belle.

Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo: “Voleva mettermi le mani addosso”

Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo: “Voleva mettermi le mani addosso”

I due si sarebbero lasciati andare ad un acceso scambio di posizioni sul tema della Russia. “Sono esterrefatto, è la seconda volta che tenta di mettermi le mani addosso”, racconta Sgarbi ricordando l’episodio del 2019 a Stasera Italia.

Ancora Sgarbi contro Mughini. Le anticipazioni del Maurizio Costanzo Show rivelano di una rissa furibonda avvenuta in studio come conseguenza di un dibattito particolarmente acceso tra i due ospiti. Lo rivelano delle agenzie di stampa che parla di una lite degenerata a tal punto che Vittorio Sgarbi sarebbe persino caduto a terra.

Cos’è successo tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini

Secondo quanto riporta, la registrazione di martedì 3 maggio del Maurizio Costanzo Show sarebbe stata a dir poco accesa. La puntata in questione, secondo appuntamento di questa stagione del programma, andrà in onda mercoledì 4 maggio in seconda serata su Canale 5, stando alle anticipazioni, mostrerà il dibattito tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. I due si sarebbero lasciati andare ad un acceso scambio di posizioni sl tema della Russia. Avrebbero sin da subito assunto posizioni contrapposte, fino ad arrivare ad uno scontro vero e proprio immortalato dalle telecamere. Com’era previsto insomma, i due hanno scatenato il panico in studio. Non c’era da stupirsi d’altronde dopo l’accesa discussione avvenuta durante il loro incontro nel 2019 a Stasera Italia.

La versione di Mughini e la replica di Sgarbi. Dopo che Dagospia ha pubblicato le immagini di quanto avvenuto in studio al Maurizio Costanzo, Giampiero Mughini ha inviato una replica mettendo in chiaro le cose: Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Teatro Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo.

Di tutt’altro avviso Vittorio Sgarbi che al Corriere ha parlato di un atteggiamento tutt’altro che conviviale da parte del suo interlocutore:

Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico.

A proposito della sua caduta in studio ha confermato:

Mughini si è alzato per venire a picchiarmi… Io mi sono rovesciato sulla sedia.

Alla fine il tutto si è concluso con una sorta di accordo di pace tra i due:

Abbiamo fatto una sceneggiata perché Costanzo ha detto che se non riuscivamo a fare pace noi come si poteva sperare nella pace tra Russia e Ucraina, quindi abbiamo accettato a malincuore. Mughini, però, invece di darmi la mano ha allungato un pugno chiuso.

Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo: “Voleva mettermi le mani addosso” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo