Giornalista russa a Floris: “Se non mi fa parlare o mi vuole far dire le sue risposte questa è censura” . E in studio scoppiano a ridere.

La giornalista russa Nadana Fridrikhson, durante l’intervista con Giovanni Floris a “DiMartedì” su LA7 al conduttore, che le chiedeva di non portare il discorso su altro, ma di rispondere alla domanda, ha detto seccata: ” “Se non mi fa parlare o mi vuole far dire le sue risposte questa è censura” “. E in studio scoppiano a ridere.

Raccapricciante e vergognoso, la 7sembra un circo di personaggi arroganti e insulsi che si danno ragione l’un l’altra da far ribollire la rabbia, posizioni omologate! non dimenticate in quale pollaio sono nati certi personaggi, e soprattutto la platea popppppppolare e grullandia sinistrata che gli batteva le mani.

In studio evidentemente di parte e “cafoni” non poco!!! Le verità a volte sono scomode dunque c’è chi preferisce ostacolarle! Le trasmissioni italiane si tingono di ridicolo ogni giorno di più! Togliere il diritto di replica è comunque un fallimento! Era giusto far parlare la giornalista, eventualmente controbattere e lasciare agli spettatori la possibilità di elaborare una valutazione. Purtroppo tutti pensano di poter fare il lavaggio del cervello.

Questa gentaglia che noi impropriamente chiamiamo ‘giornalisti’ appena sente l’ odore dei soldi (tanti) si innesca la parabola discendente e diventa rifiuto urbano NON RICICLABILE. La nostra é democrazia di carta pesta. Una Rai che disinforma seguita da tutte le altre reti private. Siamo messi malissimo. Visto che siamo al 58° posto (dati usciti nella giornata mondiale della libertà di stampa e che non ho udito in nessun TG) in classifica non c’è tanto da ridere. Non canterei da gallo quando non si è neanche capponi ! L’Italia nella classifica della libertà di stampa si trova più o meno al livello del Burundi…. siamo al 58 posto per libertà di stampa, prima di noi ci sono paesi come la Liberia, il Burkina Faso, la Cecenia… … non tutto ciò che si crede essere libero in effetti lo è…siamo anche uno dei paesi meno scolarizzazione d’Europa Ma. Ormai è lo slogan degli analfabeti! “Questa è censura”… “Questa è dittatura”…Aggiungo. A prescindere da questo caso… È vero che Floris e tutti gli altri fanno domande e nel contempo indirizzano le risposte. Tecnica di conduzione di intervista, su domanda specifica a risposta SI/NO, senza poter motivare il perché di un ragionamento, l’intervistatore fa dire ciò che vuole sia detto. Ecco il perché molti intervistati, scafati, richiedono scaletta e domande concordate. Floris è un compagno assoldato perciò deve essere “bravo” a non far parlare le persone, bensì a fare domande chiuse così da non avere repliche che possano mettere lui e chi lo finanzia in difficoltà. Vergogna. Ma. Per Floris è la norma quella di interrompere. È la sua mania di protagonismo poi, siccome è convinto che siamo ritardati mentali, dopo che un ospite è intervenuto, lui spiega e ripete ciò che è stato detto. Sono convinto che Floris venga pagato a cottimo, più cartelli fa vedere più guadagna. Ridicolo Floris, il suo modo di condurre, ed una buona parte dei suoi ospiti! Figura meschina, ma realistica, del giornalismo nostrano, il 70% sono cosi. Punto. Questo non è giornalismo, bensì manipolazione degli argomenti.

