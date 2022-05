Diciamocelo chiaramente: #Cettolaqualunque,leader depodestato dalla Procura di Napoli, senza stipendio e con solo ruolo fittizio, tenuto a cuccia da Grillo che si fa anche pagare, VORREBBBE la crisi di governo…ma chiaramente non può. Non può perché verrebbe impallinato dai suoi stessi in quanto non hanno maturato la pensione(24 Settembre!) e sono consapevoli che in pochi riacciufferebbero quella saporita scatoletta di tonno. Allora che fa? Sproloquia contro #Draghi,macigno inscalfibile per la sua bravura, che vola alto.. credendo di indebolirlo e facendo finta di non capire che di fatto l’Italia è commissariata in quanto con la sua classe politica e’ allo sbando….quindi o Draghi o a casa. Per questo Cettolaqualunque diventa sempre di più il signor #blablabla!(smv)

Meno male che Mario Draghi non se lo fila nemmeno di striscio!

Sta come al solito agitando la spada di cartone di capitan Fracassa, con le continue provocazioni a Draghi e al governo, e dalla sua ammonizione a Draghi di non porre la fiducia su le ultime iniziative e dispositivi del governo, sta tutta la sua paura che gli sfaccendati, incapaci e furbi vincitori della lotteria parlamentare, potrebbero votarla per non perdere stipendio e pensione. Perché il vero problema per i grillini eletti 4 anni fa in Parlamento non è solo la maturazione della pensione, ma anche perdere quasi 6 mesi di stipendio e rimborsi, cioè più di 100.000 euro a testa: quindi penso che la legislatura terminerà proprio a marzo 2023. GENTE MA SI STA IN PARLAMENTO SOLO PER QUESTO. CHE PAESE DI M………. GUIDATO DA AFFARISTI E MORTI DI FAME SENZA RISPETTO PER CHI LAVORA. DRAGHI DOVREBBE ESSERE CONFERMATO IN ETERNO

Il Sig Conte Tacchia che non sa di esserlo e pensa di avere un grande partito alle spalle! PORELLO E COGLIONE. Questo avvocato delle cause perse, deve smettere di rompere i coglioni, secondo me sono anche le TV e la stampa che continuano a intervistare un pagliaccio così porta un gran numero di ascolti, io veramente quando lo sento una volta la seconda e di troppo, e ridicolo. E pensare che già dal governo GIALLOVERDE aveva detto che non avrebbe più fatto politica terminato quel governo. ….Sono passati anni e governi ed è ancora li alla ricerca del potere.

A volte mi chiedo se Cetto pensi veramente di essere il leader di un movimento nato per abbattere il sistema e diventato a sua volta sistema. Non so perché la mia mente rincorre subito al nome di Basaglia colui che ha chiuso i manicomi in Italia. E sì …… perché Cetto se lo pensa davvero è da rinchiudere subito. Un personaggio squallido, un avvocaticchio nebuloso, un politico…… insignificante frutto di un momento di autentica pazzia che ha attraversato l’Italia e gli italiani in quel 2018. Vivaddio siamo ormai all’epilogo e gli italiani si guarderanno bene dal riproporre questi teatranti.

