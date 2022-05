Draghi pensa al viaggio in America e non risponde alle provocazioni M5s. “Conte? Chi?”

Chiede a Draghi di presentarsi in Aula sull’Ucraina ma manca la richiesta ufficiale. Il governo: “Si comporta come fosse opposizione”. Oggi possibile Cdm. Zuckerberg da Draghi con Colao.

Al posto delle armi vuole spedire i depuratori di Beppe Grillo. Non è vero che stanno cercando di “spingerlo fuori dal governo”. Peggio. Al governo pensano che Giuseppe Conte non ci sia mai entrato: “Sull’Ucraina, il Superbonus edilizio, si comporta come un leader di opposizione. Non c’è nessuna sfida. E’ sufficiente non rispondergli”. E’ la dottrina Seneca.

Conte attacca Draghi per il superbonus, quando invece i Cinque Stelle dovrebbero scusarsi per le modalità assurde con le quali il 110% è stato proposto. La peggior sciagura per l’Italia è il signor nulla! Politicamente incoerente, inaffidabile e irresponsabile! Ma questo chi pensa di essere , ma lo sa che il mandato glielo ha dato un comico . La cosa bella che ci pure crede e tanti ci vanno pure dietro . Tra reddito di cittadinanza, navigator e bonus 110% le stelle cadenti sono costati in soli 3 anni circa 5O Miliardi di Euro. Sono stati in pratica la più grande sciagura politica che l’Italia e l’Europa abbiano mai conosciuto. Grazie Matteo Renzi per averli sconfitti definitivamente. PER SEMPRE !!

DRAGHI .Conte? Chi?

