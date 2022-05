Intesa sul catasto Salvini canta vittoria sullo stop all’aumento delle tasse, gli ricordiamo che si sapeva già da mesi

GRANDE FATOCA PASSARE DAGLI SLOGAN AI FATTI QUANDO SI PARLA DI RIFORME. VERO SALVINI.

È servito un ultimo faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e il segretario leghista per sciogliere gli ultimi nodi sul fisco. L’accordo, dice il leader della Lega, «dà ragione a chi ha scelto di impegnarsi direttamente nel governo. Se fossimo rimasti all’opposizione e avessimo fatto i banchetti per dire no alle riforme, oggi ci troveremmo una delega fiscale con patrimoniale»

Dopo mesi di mediazioni e urla in Commissione Finanze, alla fine si è raggiunta l’intesa sul catasto. È servita una riunione del centrodestra di governo e un ultimo faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e il segretario leghista Matteo Salvini per sciogliere gli ultimi nodi della delega fiscale. L’arrivo del provvedimento in aula il 9 maggio si fa così molto meno preoccupante per la tenuta dell’esecutivo. Il centrodestra festeggia, a Palazzo Chigi si parla di «incontro costruttivo». Ma noi di ITALIA VIVA ironizzando: «Noi già lo sapevamo mesi fa, che non ci sarebbero state nuove tasse. Salvini lo ha scoperto oggi».

In un colloquio con il Corriere, Salvini ovviamente la vede diversamente e brinda alla vittoria: «Abbiamo scongiurato i rischi del sistema duale e non ci sarà alcun aumento di tasse. Con la diminuzione del numero delle aliquote, tutte quelle marginali avrebbero rischiato di aumentare: cedolare secca, tassazione agevolata sui titoli di Stato, la stessa flat tax… tutto quello che era con aliquota sotto al 20% sarebbe aumentato».

Tra l’altro, dice, nel testo messo a punto in queste settimane «è stato fissato nero su bianco che il tetto alla flat tax, che oggi è a 65mila euro, potrà aumentare. Numeri non ne abbiamo fatti, ma insomma: il principio è stato scritto».

E sulle parole di IV dice: «Dovrebbero imparare a leggere quello che commentano. Nel testo si parlava di valore patrimoniale degli immobili, di valori di mercato: gli aumenti sarebbero stati tra il 20 e il 150%. È un testo, non un’interpretazione di Salvini. Per questo avevamo detto “non lo votiamo”. E Draghi mi ha dato atto che la nostra mediazione è stata intelligente». Mentre sul catasto «abbiamo anche aggiunto un punto sull’emersione delle cosiddette case fantasma. I Comuni che le faranno emergere e inserire nel catasto potranno abbassare l’Imu a tutti gli altri residenti».

Nella discussione c’è stato anche un incaglio sul ruolo dell’Agenzia delle entrate: «Certo. Prima l’Agenzia “andava a caccia”. Ora, come è giusto che sia, supporterà i Comuni, che resteranno comunque i protagonisti». Una questione resta aperta: «È il dossier sulla pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali per 15 milioni di italiani». Salvini auspica «un accordo con Pd e Cinque stelle, anche per evitare l’ennesima mediazione del premier… Ma temo che il no del partito delle tasse sussista ancora».

In ogni caso, l'incontro con Draghi e il raggiungimento dell'accordo, «dà ragione a chi ha scelto di impegnarsi direttamente nel governo. Se fossimo rimasti all'opposizione e avessimo fatto i banchetti per dire no alle riforme, oggi ci troveremmo una delega fiscale con patrimoniale. Così non è stato e io lo dico: ne sono felice».

Ma la giornata potrebbe aver portato anche un’altra novità: il ritorno dei voucher per il lavoro temporaneo: «Ho motivo di credere che il presidente del Consiglio ne parlerà con il ministro del Lavoro Orlando. L’estate, almeno per il turismo e la sua filiera, potrebbe essere una boccata d’ossigeno in una situazione che resta difficilissima. Io di questo sono sempre stato convinto: meglio il lavoro che il non lavoro o il lavoro nero». Non che questo sia un tema facile: i voucher, poi eliminati con il «decreto dignità» furono la prima crepa all’interno del governo gialloverde. Ma il segretario leghista è fiducioso: «Ci sono anche dei sindacati che sono d’accordo». Quali? «Quelli che non sono la Cgil».

In realtà, spiega Salvini, una buona metà dell’incontro, durato circa un’ora, è stato dedicato alla guerra: «Credo che il presidente del Consiglio verrà in Parlamento a fare il punto dopo il suo viaggio negli Usa. Ribadisco il punto di vista della Lega: occorre fare di tutto per arrivare al cessate il fuoco, anche perché serve un riavvicinamento tra Usa e Russia».

Il nodo cruciale resta quello dell’invio delle armi: «Credo che più armi si inviano, più si allontana la pace. Ora, vediamo che cosa sortirà il viaggio. Per cui io gli faccio i migliori auguri». E sul suo presunto viaggio in Russia, il segretario leghista dice: «Io sono pronto a fare tutti i viaggi necessari, ovunque. Oggi ho visto l’ambasciatore turco Ömer Gücük e gli detto di fare di tutto per far riprendere i negoziati, visto che la Turchia è uno dei pochi paesi che è riuscito a organizzare incontri…».

