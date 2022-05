Minchia ! Samantha Cristoforetti che donna! orgoglioso d’essere un tuo compaesano (VAL DI SOLE TN) e ITALIANO.

BIOGRAFIA DI QUESTA SPLENDIDA DONNA. Nata a Milano nel 1977, è originaria di Malé Val di sole (Trento), la città in cui cresce. Nel 1994 decide di approfondire il proprio percorso scolastico trasferendosi negli Stati Uniti d’America dove, grazie al programma Intercultura, frequenta per un anno la Saint Paul Central High School di Saint Paul, Minnesota. Compie gli studi superiori dapprima a Bolzano e poi a Trento, conseguendo anche la laurea magistrale in ingegneria meccanica all’Università tecnica di Monaco di Baviera, in Germania nel 2001. Nel 2001 inizia la sua carriera di pilota militare venendo ammessa all’Accademia Aeronautica,[di Pozzuoli. Completati gli studi, ha passato un periodo negli USA per conseguire la combat readiness, e quindi tre anni presso il reparto, arrivando fino al grado di Capitano. Nell’ottobre 2004 consegue la laurea triennale in Scienze Aeronautiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli con 110/110 e lode. Nel maggio 2009 è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e, dopo 5 anni, è diventata la prima astronauta di nazionalità italiana a effettuare un volo spaziale. Cristoforetti nella ISS mentre fa il saluto vulcaniano a ricordo di Leonard Nimoy L’11 giugno 2015 dopo 199 giorni e qualche ora sulla Stazione Spaziale Internazionale è avvenuto il rientro sulla Terra, in Kazakistan, alle 15:44 ora italiana. Nel settembre 2015 è stata nominata ambasciatrice UNICEF durante un evento organizzato dall’Aeronautica Militare. Ha due figli con il compagno Lionel Ferra, francese ed anch’egli ingegnere.

Samantha Cristoforetti, da astronauta a “Musa Stellare”

“L’altra sera, in una delle rare volte in cui sono riuscito a guardare per più di 3 minuti la tv, mi sono imbattuto in un programma dedicato a Samantha Cristoforetti che raccontava per filo e per segno, con telecamera al seguito, la preparazione (sua) per la missione nello spazio, tipo i turni di 6 ore con addosso le pesantissime tute spaziali immersa a dieci metri di profondità di una apposita e gigantesca piscina dove è stata riprodotta a grandezza naturale la Stazione spaziale.

E ho pensato: minchia.

Poi ho ascoltato mentre parlava in inglese con i tecnici della Nasa e in russo con quelli di Mosca. Poi ho letto che sta studiando il cinese in previsione di possibili future missioni con la Cina.

E ho pensato: minchia.

Poi mi sono incuriosito e sono andato a leggere due cose del suo curriculum e dopo circa 230 pagine ho capito che si è laureata in ingegneria meccanica in Germania, poi si è laureata in Scienze aeronautiche in Italia, poi all’Accademia militare di Pozzuoli si distingue come allieva modello e negli Stati Uniti si specializza e diventa pilota di guerra sui caccia Nato.

E ho pensato: minchia.

Poi ho letto che ha superato una selezione con 8.000 candidati che, immagino, non erano dei cazzari come me ed è diventata astronauta. E ho pensato: minchia.

Poi ho letto che era rimasta per 199 giorni nello spazio e che nella prossima missione avrà il compito di ingegnere di bordo, ossia di colui che deve conoscere ogni bullone e ogni circuito della navicella perché se c’è un problema può essere un fottuto problema.

E ho pensato: minchia.

Poi ho letto in queste ore diversi articoli in circolazione dedicati a lei e alla sua missione imminente a millemila chilometri nel buio infinito seduta con il culo su un razzo che può disintegrarsi in ogni momento, e ho letto che il titolo di quegli articoli è “Samantha Cristoforetti: i miei figli? Ci penserà il mio compagno”.

Continuo a chiedermi perché all’Ing. Neal Armstrong, quando partì per la sua missione sulla Luna, nessuno abbia chiesto a chi avrebbe lasciato i figli…. E perché nessuno lo chiamava “ Astro Neal”…..Poi leggo certi commenti, e capisco tutto…

E ho pensato: minchia Samantha, mandaci giù un asteroide, che almeno la chiudiamo con un minimo di dignità.”

Adoro la Cristoforetti, oltretutto e una mia compaesane (VAL DI SOLE TN) ma soprattutto per quello che fa e quello che rappresenta! Un orgoglio italiano riconosciuto dal mondo intero! Io sono solo e molto orgoglioso che sia italiana e che porta i nostri colori , e penso che sia una rivincita per tutte le donne. Un altra sola parola ,grande , anche se è stata trattata male dai nostri governanti e da molti mal pensanti. MINCHIA.

Minchia ! Samantha Cristoforetti che donna! orgoglioso d'essere un tuo compaesano (VAL DI SOLE TN) e ITALIANO.

