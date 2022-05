GRATTERI: OGGI TANTA SOLIDARIETÀ. ANCHE SE IERI SERVIVI Come. Procuratore Nazionale Antimafia

Sarebbe potuto diventare Procuratore Nazionale Antimafia qualche giorno fa, ma il CSM ha scelto altrimenti. Il Governo avrebbe potuto convocarlo in occasione della riforma della prescrizione per chiedergli cosa serviva ai magistrati come lui per svolgere sempre meglio il suo servizio allo Stato. Invece, mentre proprio Gratteri in particolare avvertiva ripetutamente sui seri rischi di impunità per i reati gravi a cui si andava incontro con la riforma pensata dal Governo, gli hanno consegnato come uno schiaffo la legge Cartabia.

Oggi gli danno la scorta rinforzata, perché pare che la mafia calabrese stia progettando di farlo saltare in aria.

Verrà in mente a qualcuno dei molti, che oggi si affanneranno a manifestare la propria solidarietà e che hanno approvato a suo tempo la Cartabia, che le mafie uccidono i magistrati soli, isolati, quelli che gli Stati per primi trattano come fastidiose figure ingombranti? Qualcuno vedrà il nesso oggi tra la propria leggerezza e il destino di corruzione del Paese? Qualcuno si assumerà oggi la responsabilità di aver dato forza alla prepotenza delle forze anti-Stato?.

La mia solidarietà e il mio affetto a quest’Uomo meraviglioso, e la sua famiglia, costretta oggi a peggiorare la propria vita.

Ma. Le persone per bene, serie, giuste e non allineate ai poteri danno e faranno sempre fastidi al “sistema” Italia. Ma se davvero vogliamo cambiare in meglio l’Italia, l’Europa e il mondo occorre smettere di chiedere ai politicanti. Urge agire e fare la vera Rivoluzione Civile!

Ma Gratteri lo sa che proprio i governanti sono di fatto le stesse pessime figure istituzionali che permettono il perseguimento del crimine con leggi volutamente a favore dei collusi, dei corrotti e dei malfattori di ogni calibro, sorta e ambito. Non lo vogliono in mezzo ai piedi perché le mafie sono già saldamente al potere, ma quelle vere con i colletti bianchi che servono sé stessi e i padroni del nostro morente Paese e persino del pianeta! esempio lampante quando fu proposto da Renzi , e non lo vollero nemmeno come ministro della giustizia.

Un altro galantuomo vittima di una Italia inemendabile. Governata dal peggio che la società esprime.

Un’altra vittima designata da uno stato che isola il meglio e lo espone al peggio.

Italia cialtrona, schiava e serva morale della politica alla Cettolaqualunque di turno

Ignorante, corrotta. Tronfia di retorica distruttiva . Italia che uccide i suoi figli costretti alla miseria o il meglio ad emigrare. Quando un giorno, speriamo MAI GRATTERI subirà , allora tutti a ipocritamente sdegnarsi. UNA SCHIFEZZA.

