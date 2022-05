Ieri si negava Marzabotto, oggi Bucha. E domani qualcuno dirà anche, viva Putin

I pacefondai ora vogliono rileggere anche la storia che fu

Fra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 un reparto di SS comandato dal maggiore Walter Reder fu incaricato dal maresciallo Kesselring di fare ‘terra bruciata’ sulle colline e le montagne attorno a Marzabotto, per proteggere la ritirata tedesca, dopo che gli Alleati avevano sfondato il fronte. La cittadina dell’Appennino tosco-emiliano fu l’epicentro dell’eccidio compiuto in tutta la Val di Sole, dove vennero attaccati altri borghi e frazioni per un totale di 1800 civili massacrati. Fu una strage, come hanno riconosciuto numerosi atti processuali (Reder fu condannato all’ergastolo), premeditata, decisa a tavolino, eseguita con fredda metodicità, che non risparmiò vecchi, donne, invalidi, bambini. I pochi sopravvissuti raccontarono episodi di crudeltà e violenza disumana, confermate dalle devastazioni che ne resero perenne testimonianza. L’obiettivo delle SS era quello di stroncare le formazioni partigiane che combattevano per la liberazione, con la logica dell’equiparazione dei civili alle formazioni in armi. Marzabotto ha conservato, nel tempo, le stimmate di quella strage. E’ rimasta una città ripiegata su se stessa, come se quella comunità non fosse in grado di elaborare un lutto inestinguibile. Praticamente, la sua missione nei decenni è stata quella di conservare la memoria di quell’evento, lasciando intatti i luoghi, i boschi, le pianure che assistettero a quel dolore.

L’11 ottobre, Il quotidiano Il Resto del Carlino uscì con un trafiletto, intitolato ‘’Voci inconsistenti’’ in cui quell’eccidio veniva smentito, mentre si ammetteva un’operazione di polizia contro un nucleo di ribelli che aveva subito forti perdite. Il ‘’pezzo’’, non firmato, garantiva che non vi erano stati rastrellamenti, né decimazioni di civili. La smentita non proveniva – era scritto – solo da fonti ufficiali, ma era confermata addirittura da un apposito sopralluogo. Si trattava in conclusione di una manovra dei soliti incoscienti ‘’destinata a cadere nel ridicolo’’. Evidentemente qualche notizia era trapelata e al giornale era stato chiesto di smentire. Il Resto del Carlino dopo la Liberazione fu costretto a cambiare testata; per anni si chiamò ‘’Il Giornale dell’Emilia’’, proprio per il suo atteggiamento durante il regime fascista. Che dire? Certo, era difficile pretendere che venisse rivelata la verità, quando c’erano le SS in redazione. Solo Pereira, il protagonista del romanzo di Antonio Tabucchi, riesce a beffare la censura e far pubblicare la notizia dell’assassinio di un giovane oppositore, da parte della polizia politica del regime di Salazar. Nel 1944, a Bologna, occorreva mentire non solo per conservare il lavoro, ma anche per salvare la pelle.

Alla luce di queste miserie umane, pur in un contesto tanto particolare, come possiamo giudicare oggi quei nostri concittadini – siano essi ‘’intellettuali strutturati’’ (copyright Myrta Merlino), pacifisti a senso unico, neostalinisti d’antan e quant’altro ci offre la discarica dell’Italia di oggi – per i quali in Ucraina si sta girando una fiction di cui è artefice l’industria cinematografica di Hollywood? O che cosa dire di quei vanagloriosi ex corrispondenti di guerra che – dal divano di casa – si sforzano di dimostrare che a Bucha è stata organizzata una banale messa in scena? Anzi l’anonimo giornalista del Carlino, che nel 1944, vergò quelle righe infami non si azzardò a raccontare che gli abitanti di Marzabotto si erano massacrati, bruciati e squartati da soli. E nemmeno che erano stati gli imperialisti delle truppe alleate a compiere la strage per mettere in cattiva luce i tedeschi. Qualcuno dei ‘’pacefondai’’ di oggi è arrivato persino ad affermare che i veri invasori erano gli anglo-americani, mentre i tedeschi erano degli ‘’alleati traditi’’.

L’iniziativa di ‘’Pace proibita’’ non è stata altro che una squallida ‘’messa nera’’. Ma nelle prossime ore si realizzerà persino un salto di qualità nella vergogna. Fino adesso è stato il momento dei ‘’né’’ ‘’ne’’, dei negoziatori ad oltranza coi fantasmi, di coloro che non vogliono armare, ma disarmare l’Ucraina (così la smettono di resistere e ci lasciano in pace). Scenderanno in Piazza San Giovanni a Roma coloro che stanno apertamente con Putin. Ha ragione Paolo Mieli: lo zar criminale sta vincendo in Italia quella guerra che non è in grado di vincere in Ucraina

Ieri si negava Marzabotto, oggi Bucha. E domani qualcuno dirà anche, viva Putin

