«Incompatibili bonus da 200 euro e redditi di cittadinanza»

«Noi abbiamo insistito per i bonus a famiglie e piccole imprese. Il reddito di cittadinanza, per quanto mi riguarda, ha già avuto». E il M5S: irrispettoso con il governo Draghi .

Le acque restano agitate all’interno della maggioranza che sostiene Mario Draghi. Sembra già lontana la tregua sulla delega fiscale siglata solo giovedì. Matteo Salvini ritorna a battere i pugni. Questa volta il leader della Lega prende di mira il bonus da 200 euro previsto nel decreto Aiuti: non è giusto — attacca — che la misura sia estesa a chi percepisce il reddito di cittadinanza. L’affondo del segretario leghista arriva in un’intervista a Radio Capital: «Noi abbiamo insistito per i bonus a famiglie e piccole imprese, perché le bollette di luce e gas sono fuori controllo, e abbiamo insistito per rinnovare lo sconto benzina, mentre chi è a casa e percepisce il reddito di cittadinanza, per quanto mi riguarda, ha già avuto». Salvini ne approfitta per inviare un messaggio ai partner di governo del M5S: «Il reddito di cittadinanza dovrà essere rivisto, così è uno strumento che non funziona, crea lavoro nero e non crescita e sviluppo». E fa sapere che nel corso del faccia a faccia con il presidente del Consiglio ha proposto di reintrodurre i voucher «perché per milioni di italiani meglio un lavoro vero e a tempo che a nero e un reddito per stare a casa».