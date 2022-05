Conte si apre la strada per le prossime elezioni Politiche, cerca cosi di comprarsi voti, va dritto al punto, senza citare più il governo , ma un nome e cognome- Mario Draghi. Conte non ha digerito il fatto che il premier abbia sconfessato la sua misura e risponde “una misura che gli ha permesso di fregiarsi del 6% di Pil”. Falso! I dati Istat considerano l’apporto del Bonus inferiore all’1/%

L’ipotetico 6% che secondo Conte, Draghi ha sbandierato in Europa per farsi bello con una misura da lui varata durante il suo Governo! Il Superbonus 110% . Eppure le indagini hanno rivelato truffe eclatanti. Miliardi rubati con organizzazioni fantascientifiche ! L’ inchiesta Della GdF è partita tardi le stalle chiuse dopo che i buoi sono scappati!

E la campagna elettorale continua. Conte ha scelto Draghi come unico obbiettivo.

“Davanti a noi sta un uomo inquietante, che ha accettato di presiedere due governi di segno opposto senza batter ciglio, annegando la politica in un pantano di potere senza idee”.

E ora. Come al solito non ne indovina una: scegliere Draghi come unico obiettivo da colpire. Un piccolo, buffo cialtrone che vorrebbe confrontarsi con un colosso della economia e del sociale ! Solo una buffonata!

PORELLO: Conte non si capacita che è un nano vicino a Draghi e non sa cosa fare per far cadere il governo ma non lo sa che molti Italiani hanno capito ché è una nullità vicino a Draghi.

E questo “Figuro” sarebbe stato il” punto di equilibrio più avanzato del Centro- Sinistra” secondo la psico- versione di Leu e del PD -Zingarettiano! Onestamente l’ Italia è proprio un Paese di comici ,dove, come canta Dalla, “ogni dramma è un falso”. TUTTO FINISCE IN FARSA! Lunga e luminosa tradizione. Chi non si ricorda l’ angoscia( televisiva ,ovvio! di un Ministro che annunciava in TV, che con sgomento si era accorto che ” qualcuno”, ( qualche mascalzone? gli aveva finito di pagare la casa( 900.000.000, se non ricordo male, mica noccioline!), ottenendo pure un buon credito, almeno momentaneo, presso l’ opinione pubblica nostrana? Proviamo ad immaginare se un annuncio del genere fosse avvenuto in un Paese meno farsesco, dove l’,’ Etica pubblica sia una cosa seria , linea guida di ogni Amministratore, e propria dello spirito e della cultura dei cittadini, e non oggetto di retorico programma politico di qualche strampalato partito. ( mi viene in mente USA, Germania, ecc..). Non c’è bisogno di aggiungere molto altro… Per fortuna abbiamo DRAGHI al governo non oso pensare che catastrofe sarebbe stata con Conte al governo. Riflettiamoci se siamo capaci!!! AL MOMENTO DI VOTARE RICORDIAMOCI DEL’INEFFABILE MISTER CONTE……Oggi il perfido e viscido personaggetto cerca visibilità e se ne infischia del bene dell’ Italia e degli italiani, cerca il suo interesse, spera di guadagnare voti e consenso con le sue insensate e puerili esternazioni, penso che cerchi anche vendetta . Non sopporta vedere Draghi a quello che ritiene essere il suo posto, lo ritiene un usurpatore ed aspira di tornare ad occupare quello scranno. Per cui, OGGI L’OGGETTO DEL SUO ODIO E DEI SUOI STRALI E’ IL GRANDE DRAGHI. Questo infinitesimale essere, si permette di paragonarsi ad un GRANDE e Si mette di traverso ad ogni piè sospinto. Una volta le armi, un’altra il bonus 110%, un’altra il reddito di cittadinanza e via dicendo. E’ in cerca di visibilità il signor Conte, l’ avvocato degli italiani, colui che ha eliminato la povertà, che ha impedito lo sviluppo dell’ Italia con tutti i NO a qualunque innovazione, amico di Putin al punto che sperava che in Francia vincesse la Le Pen…..Troppo ci sarebbe da dire. PER ORA DICO, GRAZIE DRAGHI, GRAZIE RENZI per averci liberati da questo inutile ma pericoloso essere!!!

