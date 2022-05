Finalmente un po’ di pulizia dei programmi spazzatura. La delusione che mi ha dato la Bianca Berlinguer è stata tanta. Non aspettavo tutta questa assenza di professionalità, la volontà di fare lo share a tutti i costi, anche lucrando sulla verità. Delusione a dir poco…

Un giornalista è tale se si confronta con tutte le parti in causa e far suonare sempre la stessa campana nuoce alla verità e stanca , divenendo oltretutto controproducente .

Dalla mattina alla sera alla notte Vespa , la Maggioni e Mr Alan Friedman poi…Quando è troppo è troppo … e il troppo stroppia .

E l’invasione russa in Ucraina ha invaso la televisione e redistribuito le carte, cambiando linee editoriali, imponendo curve a gomito improvviso, aprendo ferite. È proprio il caso di Cartabianca, dove la vicenda Orsini – contratto di 2mila euro a puntata proposto dal programma e bloccato dalla Rai, quindi ospite fisso gratuitamente – ha fatto da detonatore nel favorire l’attuale situazione, con il talk show in discussione nonostante gli ascolti soddisfacenti degli ultimi mesi. “La linea editoriale non è gradita, al 99% si chiude”, racconta a Fanpage.it una persona interna agli ambienti Rai, che ci racconta il clima che si respira in queste ore tra le persone che lavorano al programma in relazione all’annunciata chiusura quasi certa dell’unico talk show di prima serata delle reti Rai. SPERO SIA DA ESEMPIO PER ALTRE EMITTENTI.

Finalmente un po’ di pulizia dei programmi spazzatura.Il troppo stroppia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo