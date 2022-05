Il Copasir non dovrebbe controllare l’attività dei servizi segreti italiani? Qualcuno ricorda la grave denuncia di Renzi? Ma cosa fa (o non fa) il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica se si occupa anche degli ospiti dei talk?

Il lettore provi a digitare in google: “COPASIR, cos’è”. E’ l’acronimo di Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica: organo bicamerale, ha il compito di verificare che le attività del nostro apparato di intelligence si svolgano nel rispetto della Costituzione e delle leggi, oltre che nell’esclusivo interesse del paese. E’ composto da cinque senatori e cinque deputati. La composizione del Comitato è definita dall’articolo 30 della legge 124/2007: è richiesta la rappresentanza paritaria di esponenti di maggioranza e opposizione “tenendo conto della specificità dei compiti del comitato”.

ORA SEMBRA CHE SIA TUTTO INSABIATI, E MI CHIEDO IL PERCHE! GENTE! Quanto rivelato da Carlo Bonini e da Repubblica è inaudito e clamoroso: sul #Russiagate l’ex premier Conte avrebbe mentito più volte, anche davanti al #Copasir.

Avrebbe usato i servizi segreti a scopi personali e politici: mantenere ad ogni costo la poltrona.

Avrebbe barattato il sostegno di Trump al suo governo con la rivelazione di segreti dalla nostra intelligence. E come se non bastasse messo i nostri servizi, strutture istituzionali delicatissime a disposizione di un altro Paese per attività ostili contro Matteo Renzi .

Uno scandalo senza precedenti: una commissione tra attività di intelligence e attività politica del #M5S, tra le strutture preposte alla sicurezza nazionale e il destino personale di un uomo e del ruolo che voleva mantenere, ad ogni costo.

Siamo stati lungimiranti allora a pretendere che lasciasse la guida diretta dei servizi di intelligence, prima e a mandarlo a casa, poi.

Ma il #Contegate non può più essere taciuto.

Il Copasir ha intenzione di riconvocarlo?

E soprattutto nessuno tra PD e M5S ha qualcosa da dire?

Da un mese il COPASIR ha chiesto al DIS la veridicità delle voci di stampa che attribuiscono ad Alessandro #Orsini,prof della Luiss il cui pensiero laterale tanto piace a Cettolaqualunque,di essere stato in passato collaboratore del DIS. Dovrebbe rispondere #BELLONI,che è a capo del Dis, quella Belloni per cui tanto si spese Cettolaqualunque per farla diventare Presidente della Repubblica…pericolo poi sventato in tempo utile da Renzi.Ora #se teniamo conto di quanto sproloquia Orsini nei talk contro Biden ed a favore di Putin…e #se teniamo conto che Cettolaqualunque si muove sulla stessa linea di Orsini tanto da volerlo candidare e sembra si siano anche incontrati.. e #se teniamo conto anche dei foraggiamenti ed asservimenti passati tanto che l’Italia fu teatro di spionaggio putiniano.. e #se teniamo conto di quanto Cettolaqualunque teneva stretto i servizi segreti tanto da tenerne la delega….il cerchio si chiude col pensiero androettiano” A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”! Grazie Renzi di aver sistemato entrambi in tempo utile, non so cosa avremmo oggi in questo Paese di faccendieri travagliati!

Non era solo il “bimbo” di #Putin e #Trump il nostro Giuseppi ma di chiunque gli chiedesse favori in cambio di visibilità internazionale e mantenimento della poltrona.Il nostro Paese è stato alla merce’ di interessi e strategie internazionali, con un PdC trovatosi lì per caso, senza preparazione, ma solo usato a sua volta da chi ha rovinato questo Paese,fin dal loro apparire sulla scena politica. Parlo dei grilli saltellanti, che dovevano trasformare il nostro Parlamento da democrazia parlamentare a democrazia diretta…quelli dell’anticasta ,che nel loro primo giorno in Parlamento ci hanno preso in giro arrivando col tram o andando all’estero con voli di linea e che oggi vediamo ben scortati, con auto blu e voli istituzionali. Sì, i colpevoli sono loro (spero spariscano),che hanno messo un pupazzo a governarci. Pupazzo che poi si è rivelato uno che la sapeva più lunga di loro…ma per fortuna sconfitto da uno che si chiama Renzi che aveva capito tutto e ci ha regalato Draghi. Ma capite cosa voleva fare Giuseppi? Con l’incontro con #Vecchione– #Barr voleva praticamente cogliere 2 piccioni con una fava: l’ imbastitura del russiagate gli sarebbe servito per fare fuori Renzi ma contemporaneamente ingraziarsi i favori di Trump. Sarà di nuovo interrogato dal Copasir? Lo spero perché dietro il personaggio c’è solo marcio!

