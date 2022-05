Leader G7 uniti sullo stop graduale all’import di energia russa

I leader del G7 si sono impegnati a porre fine, gradualmente, alle importazioni di energia russa in “in un modo tempestivo e ordinato e che dia al mondo il tempo di assicurarsi forniture alternative”. Il gruppo, che comprende Regno Unito, Canada, Germania, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti, si è riunito ieri in videoconferenza per commemorare il 77esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Anche il Giappone ha dichiarato che eliminerá gradualmente e alla fine vieterá le importazioni di greggio russo, cambiando rotta rispetto alla posizione assunta in precedenza. “Il Giappone fa affidamento sulle importazioni per la maggior parte delle sue risorse energetiche, quindi questa è una decisione molto difficile, ma in questo momento l’unitá del G7 è piú importante di qualsiasi altra cosa”, ha affermato il primo ministro, Fumio Kishida, aggiungendo che “in linea di principio, abbiamo deciso di vietare le importazioni di petrolio russo”. Il Giappone non ha però ancora deciso quanto velocemente porre fine agli acquisti nè quando il divieto totale entrerá in vigore, ha detto Kishida, spiegando che il Paese manterrá le sue partecipazioni nei progetti energetici russi. L’amministrazione Biden ha affermato che porre fine alle importazioni da Mosca aiuterá a negare ulteriormente a Putin le entrate di cui ha bisogno per condurre la guerra. L’Ue ha proposto un embargo petrolifero nei confronti e sperava che il Coreper desse il via libera al divieto entro oggi ma i rappresentanti permanenti degli Stati membri stanno ancora lavorando per superare la resistenza dell’Ungheria. Nell’ambito del suo sesto round di sanzioni, l’Ue ha anche proposto di bandire tre importanti emittenti televisive russe e ha chiesto agli Stati membri di approvare l’espulsione di Sberbank e di altre due banche dal sistema finanziario.

Swift. I leader, al termine dell’incontro, hanno rilasciato una dichiarazione in cui hanno condannato l’invasione “non provocata, ingiustificabile e illegale” dell’Ucraina da parte della Russia e i suoi attacchi contro i civili che hanno violato la Carta delle Nazioni Unite e l’ordine internazionale basato sulle regole. “Siamo sconvolti dalla perdita su larga scala di vite umane, dall’attacco contro i diritti umani e dalla distruzione che le azioni della Russia hanno inflitto all’Ucraina”, hanno affermato, aggiungendo che le azioni di Putin “causano vergogna alla Russia e ai sacrifici storici della sua gente”. I leader hanno anche assicurato a Zelensky “la piena solidarietá e sostegno alla coraggiosa difesa dell’Ucraina della sua sovranitá e integritá territoriale e alla sua lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico” e hanno promesso che continueranno ad aiutare l’Ucraina a difendersi ora e in futuro, con oltre 24 miliardi di dollari di aiuti statunitensi, assistenza militare alle forze armate ucraine, aiutando l’Ucraina a difendere le sue reti dagli attacchi informatici e ampliando la sicurezza delle informazioni, l’economia e l’energia sicurezza. Nella dichiarazione finale si legge che “nelle prossime settimane, rafforzeremo il nostro sostegno finanziario collettivo a breve termine per aiutare l’Ucraina a colmare le lacune finanziarie e fornire servizi di base alla sua popolazione, sviluppando anche opzioni – lavorando con le autoritá locali e le istituzioni finanziarie internazionali – per sostenere la ripresa e la ricostruzione a lungo termine”. Ieri gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato nuove sanzioni contro media e dirigenti di alcune banche russe controllate dallo Stato, il divieto per gli americani di fornire servizi di contabilitá e consulenza per le imprese e nuovi controlli sulle esportazioni rivolti al settore industriale del Paese. Il pacchetto impedirá alle societá di consulenza statunitensi di fornire servizi alle societá russe che cercano di eludere le sanzioni e prende di mira anche piú di 2.600 militari russi e bielorussi, compreso il personale coinvolto in presunti crimini di guerra a Bucha. Gli Usa hanno deciso di sanzionare anche i dirigenti di Sberbank, il piú grande istituto finanziario della Russia, e Gazprombank, la banca russa principale controparte dei contratti di Gazprom, ha affermato l’amministrazione. Gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno imposto una gamma sempre piú ampia di sanzioni economiche contro la Russia come punizione per la sua invasione dell’Ucraina.

Leader G7 uniti sullo stop graduale all’import di energia russa ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo