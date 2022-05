Putin ha parlato poco, dicendo niente. E questa è una buona notizia

Un discorso giustificazionista da parte di un leader ammaccato, non senza qualche imbarazzo nel parlare di combattimenti in corso e mai di vittoria acquisita. Putin si presenta sulla Piazza Rossa senza neanche tentare un richiamo alla storia sovietica. La Russia è solo lui.

E lui si appropria di una vittoria che usa per attutire il colpo di un’operazione militare speciale che non c’è più, al suo posto combattimenti preventivi. Infatti l’unico elemento del suo stringato e scialbo discorso dinanzi ad una piazza muta in divisa, è stato proprio l’inquietante affermazione del diritto all’attacco preventivo. Abbiamo attaccato, ha detto il presidente russo, perché la Nato stava preparando l’invasione del nostro Paese. Non sono dunque le postazioni missilistiche, né una presenza tecnologica dell’Occidente ai confini del paese, ma una fantomatica nuova Operazione Barbarossa, l’invasione nazista del 1941, che si stava preparando.

Una posizione paradossale che solo l’apparato propagandistico putiniano, cercherà di far digerire al paese. Così come dovrà metabolizzare quel ritornello ossessivo sulla denazificazione del mondo da parte di un regime oppressivo dove non sono riconosciute le libertà e i diritti più elementari. Chi denazifica? Ci sarebbe da chiedere.

Accanto a questa boutade anche i previsti riferimenti alle vittime e ai feriti, con un elogio al sistema sanitario militare che suona molto come la constatazione che le cose vanno molto peggio del previsto. Putin con il suo stringato intervento sembra solo essersi cavato d’impaccio per una scadenza pensata per altri contesti e che ora sembrava una difficile tappa lungo la strada di una possibile ritirata. Ha parlato poco, dicendo niente.

Qualcuno potrà forse spiegarci la tattica attendista, per sperare in un qualche risultato positivo sul campo che gli permetta finalmente di aprire una strada negoziale. Certo che questo smacco, tale è politicamente l’inconsistente discorso dopo tanta attesa, dovrà essere bene valutato ad occidente. Le difficoltà del Cremlino dovrebbero consigliare una apertura diplomatica che possa permettere a quella nomenklatura raccolta sugli spalti del Mausoleo di Lenin di poterne uscire salvando la faccia e quelle medaglie cosi orgogliosamente esibite.

L’occasione è proprio ora. Passata la festa bisogna usare lo spazio che le difficoltà militari, grazie alla resistenza ucraina, offre. Se persino Putin ha ritenuto di non alzare troppo la voce, allora la Nato deve portare Zelensky a fare un’offerta che Mosca non potrà rifiutare. L’ascolto mi pare che sia assicurato, dopo questo flop.

Putin ha parlato poco, dicendo niente. E questa è una buona notizia

