Un Paese alla deriva. Solo in Italia è scoppiato un caso su questo.

“Molti media italiani e molti politici – chi per ignoranza non scusabile, chi in mala fede, come al solito – hanno rilanciato le parole di degli ultimi giorni di Zelesnky e di Stoltenberg in maniera errata, strumentale e fuorviante.

A Zelesnky è stata attribuita una certa disponibilità verso la Russia, addirittura a cedere la Crimea.

Su questa falsa premessa, certi titoloni di oggi hanno spiegato che Stoltenberg (che ha la colpa di essere il Segretario della più grande alleanza armata fra le democrazie del mondo) si sarebbe messo di traverso dicendo che la Nato non accetterebbe mai che Kiev ceda la Crimea.

Due falsità.

Zelesnky non ha mai detto di essere disposto a cedere la Crimea. Ha detto solo di ritenere condizione minima di una trattativa che le cose tornino a come erano il 23 febbraio: ossia che la Russia si ritiri dai territori occupati. Il che non vuol dire essere disposti a lasciare la Crimea.

Dal canto suo, Stoltenberg ha detto solo che la Nato non accetterà l’annessione della Crimea. Cioè l’annessione illegale, a seguito di un atto di forza, non la cessione volontaria in un negoziato.

E infatti Stolnteberg ha chiuso dicendo che solo l’Ucraina può decidere in merito.

Le sue parole esatte sono state:

“L’ Ucraina deve vincere questa guerra perché sta difendendo il suo Paese. I membri della NATO non accetteranno mai l’annessione illegale della Crimea. Ci siamo sempre opposti al controllo russo di parti della regione del Donbass nell’Ucraina orientale. Gli alleati sostengono la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Sosterremo l’Ucraina fintanto che il presidente Putin continuerà questa guerra. Alla fine, tuttavia, il governo ucraino e il popolo ucraino devono prendere decisioni sovrane su come possa integrarsi una soluzione di pace. Non possiamo farlo noi”.

Solo in Italia è scoppiato un caso su questo.

Un Paese alla deriva.”

