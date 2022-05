Avanti con l’ Europa, tanti tanti anni fa l’avevano capito meglio di adesso

La data del 9 maggio era temuta e attesa. Vi ricordate che, all’inizio della guerra in Ucraina, qualcuno mi attaccava perché troppo prudente, qualcuno diceva che io non ero serio perché chiedevo una soluzione diplomatica, eccetera? Purtroppo, i fatti di queste settimane dimostrano che non c’è soluzione fuori dalla diplomazia. Questa guerra non la vincerà nessuno ma la perderà sicuramente la povera gente che muore in Ucraina ma anche quella che farà la fame in Africa e non solo. E questa guerra la perderà l’Europa se non prende una benedetta iniziativa diplomatica. Che sia Merkel o Blair, che sia un inviato speciale o una conferenza di pace, serve una iniziativa politica e diplomatica targata Europa. Lo diciamo dal 24 febbraio, ora iniziano a dirlo quasi tutti. Lo diciamo soprattutto il 9 maggio, giorno in cui ricordiamo la Festa dell’Europa. Chi vuole bene all’Europa auspica una grande iniziativa politica e diplomatica per salvare la pace, per salvare il pianeta.

Plaudo, condivido e sottoscrivo tutto. Finalmente parole di sostanza che riconoscono la diplomazia come l’unica, autentica ed imprescindibile via per scrivere la parola fine!

Ancora una volta bravo Renzi, perché il suo essere fuori dal coro lo rende ancora più credibile. Qualcosa di molto grave sta prendendo forma in Italia e non solo, ovvero il partito degli interventisti costi quel che costi, e quello dei pacifisti, queste due posizioni potrebbero rappresentare il male in assoluto perché ignorano volutamente la diplomazia e il ruolo che l’Europa può e deve avere in questo conflitto tutto europeo. La Russia e l’Europa non devono commettere l’errore di creare una cortina di ferro fra le due sponde, anzi al contrario devono riuscire ad affrontare tutto ciò che di irrisolto ha lasciato il conflitto mondiale. Ci vuole coraggio, ma se davvero è io lo spero vogliamo costruire un Europa forte e solidale, la Russia non può e non deve essere nostra nemica, ma viceversa un alleata con cui cooperare pacificamente in ogni campo.

Purtroppo non c’è ancora una UE vera. Lo sarà quando vi sarà un Presidente UE, una politica estera unitaria, una politica di difesa comune.

Il discorso di oggi di Macron va in questa direzione. Macron sollecita l’Europa a non schiacciarsi sulle posizioni di Biden, a non spingere la Russia verso la Cina, a tenere la Russia agganciata all’Europa. Macron porta avanti, per primo, una posizione meno intransigente verso la Russia, e pone con forza la necessità di dialogo, di negoziazione, verso la pace. Macron, Draghi e Scholz possono insieme lavorare per interrompere questa pericolosa escalation alimentata da Biden e Johnson. Il discorso di verità del presidente francese sull’Ue: basta unanimità, sì a più velocità, adesione dell’Ucraina solo tra decenni.. Bravo MACRON..!

Avanti con l’ Europa, tanti tanti anni fa l’avevano capito meglio di adesso ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo