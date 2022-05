‘Le posizioni di #Conte sono ogni giorno più imbarazzanti: la scorsa settimana c’è stata la decisione dei ministri 5s di non votare a favore dei 14 miliardi di aiuti a famiglie e imprese, a causa del termovalorizzatore di Roma. Chi vive o lavora a Roma conosce molto bene la situazione dei rifiuti, eppure i grillini protestano contro l’inceneritore senza alcuna motivazione se non ideologica: e senza indicare un’alternativa.

Anche la posizione di Conte sull’Ucraina imbarazza, esprimono il ministro degli Esteri e non fanno che attaccare Draghi sulla politica estera, non può che trattarsi di propaganda da campagna elettorale.

E poi c’è il Salvini pacifista che fa un po’ sorridere trattandosi evidentemente di una contraddizione in termini.

Non possiamo però non osservare come si stia ricomponendo l’asse gialloverde nel tentativo di rinsaldare le posizioni populiste e sovraniste, che però svela ancora una volta la vera identità del governo Conte I, di destra e filo Putin.”

Così Ivan Scalfarotto nel suo podcast ‘In Viaggio per Itaca’ su Radio Leopolda .

Concordo su tutto quanto espresso da Ivan… Conte ed i 5S solo populismo… La cosa che mi irrita è che con l’arrivo di Conte I 5S avevano perso molto e lui era entrato profondamente in crisi… Draghi lo aveva annientato (compreso l’altro giorno prima di partire per Bruxelles) Lo scoppio della guerra però gli ha dato l’occasione di rimettersi in mostra e sta approfittando per risalire la china…mi spiace che Letta ancora non ha capito che lo deve mollare…

Si scaldano i motori, pronti VIA, ennesima e deplorevole campagna elettorale, ipocrisia tradimenti e scaricabarili,……poi io o noi lo avevamo detto, pronti per raccattare qualche voto. Cosa non farebbero pur di non perdere la poltrona….e la storia si ripete. Che squallore, che facce toste. Hai mille ragioni Ivan. Speriamo lo capiscano gli elettori perché davvero non se ne può più di questi scappati di casa.

