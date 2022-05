Il PD ha ripresentato il ddl Zan, identico. Al Senato, dove era stato bocciato dopo mesi di scontri: ma dice di essere disposto a modificarlo.

Potevano almeno cambiargli nome, così magari qualcuno si confondeva…

Enrico, se lo chiami DDL Kirill magari passa…

Come diceva quel tale di nome Einstein, la follia è fare sempre le stesse cose, aspettandosi risultati diversi.

È da due giorni che ho in testa questa scena di Codice d’Onore in cui Tom Cruise fa notare a Demi Moore che insistere con la stessa strategia sia spesso poco efficace se non controproducente: “Obiezione vostro onore”

“Obiezione respinta”

“No, No, rinnovo decisamente l’obiezione”

“Beh, se rinnova decisamente l’obiezione, allora dovrò prendere tempo e riconsiderarla!”

OK IL SOLITO GIOCHINO DI SINISTRA. L’obiettivo non è far passare la legge, ma arrivare in campagna elettorale con un argomento di sinistra, per far finta di aver fatto qualcosa in questi 5 anni. Al PD piace proprio l’autolesionismo. Un’operazione cinica, diretta ad ottenere consensi anche in funzione della probabile bocciatura della legge.

La cosa che urta i nervi non è la mancata mediazione con personaggi come Pillon, dalla quale sarebbe uscito senza ombra di dubbio un testo ben peggiore, bensì il mancato ascolto delle molte voci critiche che con grande autorevolezza e in buona fede hanno denunziato le problematiche sottese alle fattispecie incriminatrici ivi contenute.

Mi riferisco a persone del calibro dei professori Padovani e Fiandaca.

Un’occasione persa per il PD che ha deciso di perseguire il populismo e la strada della ricerca del consenso mediante un tema che, per quanto delicato, si pone come scopo la tutela sacrosanta di soggetti ingiustamente e vigliaccamente discriminati e aggrediti fisicamente.

