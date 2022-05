Cosa ci insegna questa vicenda? Bisogna prestare attenzione a quello che si dice in pubblico e dall’altra dovremmo cominciare a creare un’alternativa alla dittatura dei like.

Senza ipocrisie= invece di proporre modelli virtuosi, come i più grandi imprenditori italiani hanno fatto nella storia, lei si adegua ad una concezione e ad uno stato maschilista e anti famiglia e lo sbandiera ai 4 venti senza vergogna, senza decenza per chi fa i salti mortali per conciliare lavoro e famiglia a meno di 40 anni.

Peccato. Un’occasione persa davanti a milioni di mamme, che non compreranno più i suoi abiti, a patto che possano permetterseli.

Anni di lotte sui diritti delle donne , sulla pari opportunità e sulla parità di genere gettati nel water da una donna! Non ne usciremo mai! Che amarezza! E che figuraccia la “stilista” !

E ci insegna niente di buono. E passi lei dall’ego malsano ma quello che fa vergognare sono le 2 politiche presenti che non hanno detto nulla, anzi: ridevano. Siamo in mano a questa gentaglia. E perché le donne siano libere di essere se stesse senza scimmiottare i maschi ancora tanto tempo ci vorrà. Triste per la mia patria ridotta cosi.

E ci insegna pure che siamo molto indietro, molto incivili, molto misogini, molto capitalisti, molto classisti, molto arroganti e pretenziosi, per nulla empatici e niente affatto consapevoli di ciò che è importante e di ciò che vale.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cosa ci insegna questa vicenda? Bisogna prestare attenzione a quello che si dice in pubblico e dall’altra dovremmo cominciare a creare un’alternativa alla dittatura dei like.

Era successo a Guido Barilla, qualche anno fa, quando una sua dichiarazione fece scoppiare l’inferno. Il più grande produttore di carboidrati d’Europa era scivolato su una frase relativa alle questioni di genere: “Io non farò mai uno spot con i gay perché sono per la famiglia tradizionale”. La famiglia del “Mulino Bianco” è un must della pubblicità italiana ideata dal sociologo Francesco Alberoni in altra epoca e che poco si addice all’idea di famiglia arcobaleno che invece è stata ben ancorata dalle campagne di Ikea.

Qualche giorno fa è successa una cosa simile a una nota stilista bolognese, Elisabetta Franchi, in una manifestazione organizzata in Torre Libeskind da PwC e Il Foglio sul tema Donna e Moda, nel quale è stata presentata la seconda edizione dell’Osservatorio omonimo. Ha detto che nella sua azienda assume donne ma sopra gli “anta”: “Se dovevano far figli, sposarsi o separarsi lo hanno già fatto e quindi io le prendo dopo tutti i giri di boa, sono al mio fianco e lavorano h24”.

Che brutta cosa detta da un imprenditore, per giunta donna e madre. A scoppio ritardato è partita la polemica sui social che è diventata una valanga quando la “Stanza Selvaggia” di Lucarelli le ha dedicato una decina di tweet, alcuni dei quali molto duri, arrivando in uno di questi a lamentare che i grandi giornali non avessero trattato il caso… associando il caso addirittura all’informazione di guerra in Russia, forse un po’ esagerato.

Ora, Lucarelli è una grande giornalista e fa della credibilità il suo punto di forza, e la sua polemica è legittima la questione resta tutta aperta non per quello che ha detto Elisabetta Franchi ma per quello che fanno le imprese e gli imprenditori tutti i giorni. Conoscete un imprenditore che assumerebbe una donna incinta?

Senza ipocrisie Franchi si è autodenunciata non certo rivendicando la sua scelta, sarebbe bastato ascoltare tutto il suo intervento per capire che il senso del suo ragionamento voleva essere diverso, infatti io sono testardo e curioso e mi sono domandato cosa fosse successo, non mi sono accontentato del frame che ha pubblicato Trash italiano da cui è nata la polemica, ma mi sono preso 2 ore e me lo sono visto tutto scoprendo che vi hanno partecipato imprenditrici e manager della moda, oltre che il ministro Elena Bonetti, il viceministro Lucia Bergonzoni.

E allora la musica ha suonato un altro spartito, basta leggere un paio di tavole dell’Osservatorio Donna e Moda per comprendere che un binomio che si dà per scontato nasconde le stesse problematiche che le donne incontrano negli altri ambiti lavorativi a cominciare dal tema della conciliazione. Anche se nessuno ha preso per i capelli Franchi il suo intervento va letto nel contesto in cui è stato fatto.

Ah già, ma mica si può ascoltare una cosa per due ore, basta un minuto e mezzo, per esprimere una sentenza sui social, che sono sempre più lo spazio per vere e proprie esecuzioni nella pubblica piazza virtuale. Non devi capire o conoscere per giudicare, sui social basta un like e un meme di indignazione da alternare con gli auguri a tutte le mamme del mondo.

Ma voglio essere chiaro non condivido il bisogno di Elisabetta Franchi di dire quello che ha detto e di dirlo come lo ha detto, ma ne colgo l’assenza di ipocrisia convinto che le cose così come sono non piacciano neanche a lei. Il suo dire meritava di essere approfondito, con un ingaggio differente che avrebbe aiutato a tenere al centro un dibattito su un tema centrale come il lavoro delle donne.

E poi non è un caso che l’evento sia stato ospitato in quella torre curva sede di una grande società di consulenza e revisione che compete sul mercato ogni anno assumendo migliaia di giovani sulla base del talento, che siano uomini o donne poco importa e che ha il merito di finanziare “l’osservatorio donna e lavoro” che meriterebbe una grande attenzione e su cui mi pacerebbe si misurasse la sensibilità di una giornalista come Selvaggia Lucarelli.

Cosa ci insegna questa storia? Bisogna prestare attenzione a quello che si dice in pubblico e dall’altra dovremmo cominciare a creare un’alternativa alla dittatura dei like.

Elisabetta Franchi senza ipocrisie.Anni di lotte sui diritti delle donne , sulla pari opportunità e sulla parità di genere gettati nel water da una donna! Non ne usciremo mai! Che amarezza! E che figuraccia la “stilista” ! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo