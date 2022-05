Si è spostata di più la destra a destra, o la sinistra a sinistra?

Ci sono fior fiore di ricerche e sondaggi che dimostrano che purtroppo DESTRA e SINISTRA negli ultimi anni si stanno polarizzando e radicalizzando verso le posizioni più estreme a destra e a sinistra.

C’è una nota ricerca del PEW del 2014: Guardando i grafici dell’elettorato, se prima le due curve rossa e blu erano vicine e si sovrapponevano verso il centro, oggi la sovrapposizione è minore e le curve sono allontanate e mostrano una tendenza verso gli estremi lasciando il centro vuoto. In questi giorni c’è un (preoccupante ma ben scritto) articolo su fivethirtyeight sulla polarizzazione rispetto alla scienza.

Siamo in una fase storica di profondi cambiamenti dovuti alla rivoluzione digitale e i cambiamenti demografici, e mentre un pezzo della società, la parte tendenzialmente più istruita, urbana e cosmopolita, “vive nel futuro”, la parte della società che è rimasta indietro rifiuta ogni cambiamento e per difendersi prende posizioni utrareazionarie.

Questo sta generando enormi tensioni ovunque. Ci avviamo verso tempi molto difficili, perché i trend descritti sono destinati a continuare amplificando gli effetti su tutta la società. Il cambiamento non si ferma, e nessuno sa bene come mitigarne gli effetti. Anche la guerra della Russia è risultato di questo scenario, una guerra con motivazioni così reazionarie da sembrare assurde e patetiche. Le disuguaglianze da economiche e sociali, stanno diventando anche culturali e ciascuna parte si sta radicalizzando sempre più nella sua bolla rifiutando l’altra.

Non ricordo dove l’ho letta, ma ho particolarmente apprezzato l’interpretazione secondo cui negli ultimi anni le DESTRE hanno sostanzialmente catturato le istituzioni politiche, mentre le SINISTRE hanno catturato le istituzioni culturali. Le revanche create da un lato portano alla polarizzazione dell’altro in un circolo vizioso.

Se consideriamo che entrambe le parti si sentono vittime di un’ingiustizia, si cominciano a spiegare molti fenomeni . Le DESTRE diventano disposti a una cattura istituzionale e politica sempre più aggressiva (urlando al complotto delle élite) e le élite culturali si spostano sempre più a SINISTRA diventando sempre meno tolleranti di opinioni conservatrici (con alcune eccezioni – mi sembra che negli ultimissimi tempi i GIORNALI siano tornati più a centro rispetto al periodo 2016-20).

Credo che all’elettore medio importi ben poco di queste tematiche (se ricordo bene gli “ultrapolarizzati” sono circa il 20% della popolazione tra DESTRE e SINISTRE). Temo che però importi ben poco, perché mi pare che i più polarizzati siano proprio le élite di entrambi gli schieramenti. A meno di cambiamenti forti nella classe dirigente di entrambi i partiti, temo che i partiti di DESTRA E SINISTRA si stiano avviando a un declino politico, con parti del Paese che stanno prendendo direzioni radicalmente diverse. CENTRO PURO.

Il mio personale riassunto è che concentrarsi sull’etichettare qualcosa come “di destra” o “di sinistra” ormai non abbia alcun senso e che la cosa a cui stare attenti siano gli estremisti rumorosi. I media dovrebbero dar poco risalto a questi personaggi, proprio come una volta si diceva di fare con i bulletti a scuola.

C’è un aspetto secondo me molto poco considerato in tutte queste analisi, non è che ci si sta spostando sempre più da un lato o dall’altro, molto più semplicemente è il dibattito che si sta polarizzando. Insomma è il centro che sta cercando di non sparire, ma rinascere, ora almeno al livello di dibattito, in quanto ogni posizione moderata viene tacciata di estremismo sia da destra che da sinistra, specialmente da personaggi abilissimi nel ‘sobillare’ e parlare alla pancia dell’elettorato più attivo. Questo perché l’elettorato più attivo, e spesso quello più sciroccato, ascolta solo il suo guru, tutto il resto è marmaglia eversiva, e quindi per forza di cose le voci più forti e più ascoltate sono quelle più estreme.

Ovviamente poi al seggio ci vanno tutti, anche i moderati, ed ecco che si spiega negli USA Biden, che è riuscito a vincere proprio perché moderato, ecco che spunta Macron, che ha fagocitato i socialisti prima, e i gollisti poi. In ITALIA si spera in RENZI. Ma il PROBLEMA! Ecco che da noi, dove non si vota per una singola persona, ma per il Parlamento, ci sono tre forze grossomodo equivalenti, e così via. Insomma, è il dibattito che provoca l’appiattimento delle posizioni pubbliche verso gli estremi, visto che nei sondaggi paga di più rispetto all’esternare delle posizioni moderate.

