Il tweet filorusso di Vito Petrocelli, senatore del M5S.Il presidente della commissione Esteri ha augurato una buona festa della “LiberaZione”, provocando dure reazioni per quella “Z” maiuscola.

Domenica il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Petrocelli ha scritto in un tweet: «Per domani buona festa della LiberaZione…». La zeta maiuscola contenuta nel tweet è stata immediatamente interpretata come un’allusione al simbolo che il governo russo usa come strumento di propaganda, la “Z” con cui vengono contrassegnati i mezzi militari russi e che nelle ultime settimane è stata usata sia per sostenere l’invasione in Ucraina che, più in generale, per esprimere consenso nei confronti del regime del presidente Vladimir Putin.

Si può fare una class action nei confronti del 33% di italiani che hanno mandato in Parlamento sta marmaglia? Mi chiedo davvero se questi personaggi prendono soldi da Mosca o se sono così cretini da farlo a gratis. È curioso che in passato abbia avuto posizioni di estrema sinistra e adesso sia filorusso, che oggi è un regime autocratico od oligarchico, che è quanto di più destrorso possibile. In sostanza mi viene da pensare che ce l’ha con l’Occidente e l’America in prima istanza, ma fa’ il tragico errore (comune oggidì) di pensare che il nemico del suo nemico sia suo amico.

Non credo che si siamo ancora resi bene conto di quanto si sia infiltrato il Cremlino in Italia nello specifico, e in Europa/USA in generale.

Per coerenza dovrebbero tenerlo nel movimento. La logica dello sceglierli a caso prevede necessariamente una quota di strambi imprevedibili. L’espulsione è una auto-sconfessione

