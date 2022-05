Nuova Unione europea, la sfida è adesso

La Festa dell’Europa ha coinciso con la fine della Conferenza sul futuro dell’Europa, un processo di consultazione e di partecipazione che ha consentito ai cittadini di elaborare 49 raccomandazioni per la nuova riforma .

La Festa dell’Europa, che si è celebrata il 9 maggio, nel medesimo giorno in cui la Russia ricordava la vittoria dell’Armata Rossa contro il nazismo (a sua volta occasione per Vladimir Putin per rilanciare, non senza evidenti contraddizioni con la storia, le ragioni dell’invasione ucraina), è stata rivestita quest’anno di una forte valenza politica e di visione. La ricorrenza ha coinciso con la fine della Conferenza sul futuro dell’Europa, un processo di consultazione e di partecipazione che ha consentito ai cittadini europei di elaborare 49 raccomandazioni per la riforma dell’Unione europea.

Questo percorso, nato su basi molto più “tecniche”, è stato di fatto potenziato e impreziosito da una serie di convergenze, scelte e prese di posizione. Una risoluzione del Parlamento europeo ha rilanciato la Conferenza, evidenziando la necessità di cambiare i trattati in alcuni punti sensibili che di fatto stringerebbero notevolmente i bulloni dell’Unione politica: si va dalla proposta di porre fine all’unanimità delle decisioni in Consiglio a quella di dare al Parlamento il diritto di iniziativa legislativa (che un organo che si chiama Parlamento ancora non ne sia dotato fa in effetti persino sorridere), in generale conferire all’Unione maggiori competenze su temi strategici, emersi con forza nella drammatica fase storica in cui si sono succedute e in parte sovrapposte pandemia e guerra: salute, difesa, energia, clima, diritti sociali, per citare i principali.

Al documento del Parlamento si somma il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha lanciato la definizione di “federalismo pragmatico” aprendo alla modifica dei trattati, e quello del presidente francese Emmanuel Macron che da presidente di turno dell’Ue, e forte della recente rielezione in patria, ha sposato la proposta con forza, aggiungendovi quella di una nuova architettura a più livelli, che consentirebbe il dialogo e la partecipazione anche di altri stati, tra cui naturalmente l’Ucraina.

Come si vede il confronto è stato lanciato con forza notevole, circostanza confermata dalla scelta di tredici stati di rendere pubblica una dichiarazione di presa di distanza. La modifica dei trattati è inoltre un percorso lungo, che per essere aperto ha bisogno del consenso della maggioranza degli stati membri ma che a valle necessiterebbe comunque dell’unanimità.

Che il dibattito sia stato lanciato è ogni caso molto importante, così come la circostanza che si registri un fronte piuttosto ampio e autorevole di stati a favore delle riforme. È fondamentale che si prosegua; come accennato gli avvenimenti degli ultimi due anni hanno mostrato con evidenza quanto la presenza di una Ue forte e coesa sia vitale per affrontare le tempeste tenendo saldi quei valori su cui essa è fondata. E se è vero, come argomentano i tredici stati “scettici”, che l’architettura di oggi è stata sufficiente per elaborare risposte efficaci contro il Covid (su tutti l’acquisto di vaccini e la predisposizione del programma di rilancio economico), tutto lascia pensare che altre e più difficili sfide potrebbero affacciarsi all’orizzonte, tra cui gli effetti della guerra che riguardano la sicurezza e l’approvvigionamento energetico.

