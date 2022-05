Molto di più di altri paesi occidentali: c’entrano la sua storia e gli stretti legami politici tra i governi russi e la sinistra italiana prima e la destra poi

Nelle ultime settimane in Italia si è assistito a un dibattito molto acceso sulle responsabilità della guerra in Ucraina: cioè di chi sia la colpa del conflitto, cosa avrebbe dovuto fare diversamente l’Occidente, in particolare la NATO e gli Stati Uniti, e cosa ha sbagliato la Russia. A differenza di quello che sta avvenendo in molti altri paesi dell’Europa occidentale, questo dibattito, che si sta tenendo per buona parte nei talk show televisivi, sta dando uno spazio enorme a posizioni cosiddette “filorusse”, più o meno esplicite. Se da una parte è un fenomeno spiegabile da un certo modo di fare televisione e informazione in Italia, subordinato spesso a una spettacolarizzazione del dibattito tra tesi contrapposte e a un’interpretazione molto discutibile del concetto di par condicio, dall’altra ha radici più profonde: è sintomo di un certo grado di russofilia dell’opinione pubblica e della politica italiana, evidenziato in diverse occasioni da media e organismi internazionali.

Perché l’Italia è così filorussa

Per quel poco che vale la mia esperienza, ho avuto questa conversazione proprio un paio di giorni fa con due cari amici: una comunista convinta e un inguaribile nostalgico di estrema destra.

E proprio come chiede questo post, loro due stavano dallo stesso lato della barricata ed io dall’altro.

Negli ultimi 20 anni, tutta la destra Italiana ha incensato Putin come un grande leader solo al comando che fa gli interessi forti del suo popolo (in realtà no, manco per la punta del <fa rima con razzo>). Lui sì che sa quel che fa, sa quel che vuole e sa come ottenerlo, e non ha mica paura dei governi occidentali senza spina dorsale.

Negli ultimi 70 anni, tutta la sinistra italiana ha combattuto contro il “modello americano”, contro l’atlantismo, contro la borghesia capitalista occidentale e via dicendo. Anche con qualche buone ragione, ma rigorosamente buttando il bambino con l’acqua sporca. E ancora oggi se Putin invade l’Ucraina dicendo che non ha il diritto di esistere, è certo colpa della NATO che si allarga, degli Americani che tramano nell’ombra e guadagneranno dalla guerra, di Biden che dice parole cattive su Putin. Ogni problema del mondo è e non può non essere colpa degli Americani.

«C’è poi un’altra possibile spiegazione della peculiarità italiana» «La cultura italiana è molto italocentrica, le analisi partono sempre da quel poco che conosciamo di noi e mai dall’ascolto e dall’analisi degli altri. Gli esperti di geopolitica italiana sono stati di un livello molto basso, manca una reale specializzazione che possa portare conoscenza diretta di ciò che succede nei paesi di cui si parla. In Francia, Inghilterra, Olanda, per fare alcuni esempi, invece esiste».

chissà perché non mi suona per niente strano…..

ESEMPIO I TUTTOLOGHI POLITICI DEL ESTREMA SINISTRA,, più che un fronte filo-russo c’è un istintivo anti-americanismo e anche anti-atlantismo INGIUSTIFICATO PERCHE PIENO DI INCOMPETENZA.

Fa impressione però che non si siano informate nemmeno le classi dirigenti italiane, di ogni governo…“. Enrico Berlinguer forse è stato l’unico leader politico italiano ad aver capito gli errori e le colpe del regine sovietico e cercare una alternativa percorribile, tra l’altro in un contesto molto più difficile di quello in cui si sono trovate a lavorare le classi dirigenti nate dopo tangentopoli e il crollo dell’Unione Sovietica. Del resto se questo è quello che passa il convento, c’è poco da dire e fare, purtroppo.

PERCHE DICO Ciò. E’ da quando sono un bambino che leggo volantini ‘Fuori l’Italia dalla NATO’, e la NATO effettivamente tra il 1992 (intervento NATO per fermare i serbi in Bosnia, peraltro sacrosanto) e il 2001 (invasione dell’Afghanistan prima e ultima volta che l’articolo 5 è stato chiamato in causa) è stata un po’ l’estensione degli USA in quella fase di espansionismo e di ‘interventismo democratico’ esulando dagli scopi iniziali dell’alleanza. E’ una fase della politica estera USA che è legittimo criticare, il problema è che chi lo fa non si rende conto di quanto sia radicalmente cambiato il mondo da allora (e già nel 2003 il secondo, il terzo e il quinto paese NATO per popolazione non seguirono Bush nella sua avventura). L’aggressività di Putin nasce in un momento di isolazionismo USA e crisi esistenziale della NATO, non il contrario.

Quello che mi colpisce in questa russofilia da parte di amici e amiche “di sinistra” è l’assoluta convinzione che l’Ucraina non avrebbe dovuto difendersi dall’invasione putiniana, in quanto sua alleata storica. Visto come un tradimento ed una colpa verso l’unità dell’unione comunista, come se Putin rappresentasse ancora quello che noi pensavamo fosse il comunismo. Una causa di questa posizione italiana verso la Russia di Putin, secondo me, è dovuta proprio al basso livello di coscienza critica della popolazione italiana (scarsa qualità della scolarizzazione?), che ha permesso ai messaggi della propaganda russa di attecchire fortemente presso di noi, basta andare sul più diffuso social network tra gli adulti, Facebook, per rendersene conto e non da oggi. La Russia di oggi (e di ieri, diciamo da sempre) e’ uno stato totalitario, la Cina anche e gli USA lo diverranno in maniera molto netta alle prossime elezioni (2024, cioè domani). L’Europa sta in mezzo e non sa che pesci prendere (vedere tentennamenti tedeschi), come si diceva un tempo ‘mala tempore currunt’ e diverranno pure peggio, col tempo. L’Italia è come sempre impreparata e precaria, con una classe dirigente da barzelletta, tireremo ad indovinare, un po’ con Putin un po’ con gli americani, vicini ai cinesi, un po’ di tutto, sperando nel miracolo – la geopolitica italiana sta tutta qui.

Mi farebbe piacere leggere o sentire l’italiota di sinistra o di destra, sull’altra tipologia di legami, purtroppo molto diffusi a livello planetario. Mi riferisco alle mafie, con particolare riferimento alla mafia russa (e ai legami con quella italiana) che sicuramente (IMHO) ha subito modifiche a causa dei recenti avvenimenti.

