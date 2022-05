Stavo pensando che se lo davano a Conte avrebbero fatto delle dirette ed elogi x ore e per giorni … così invece solo 3minuti. Fingono tutti di non vedere. Fingono che i loro beniamini avrebbero fatto meglio. Come se prima non avessero dato dimostrazioni contrarie. Arriveranno alla meta con il fegato a pezzi.

La bile arriverà alla gola.

Banda di mezze pippe!

Questa sera Janet #Yellen,Segretaria al Tesoro, conferirà a #Draghi il premio “ATLANTIC COUNCIL” che è un riconoscimento alla sua leadership a livello internazionale. Gli viene riconosciuto l’impegno per la pace in Ucraina, per le sanzioni alla Russia, per la lotta alla pandemia, la ricerca dell’indipendenza energetica….E che dire del miracolo italiano, nell’essere riuscito a dare una rotta ad un governo litigioso, eterogeneo, populista, incompetente? Ha preso in mano un Paese pieno d’ombre, con un PdC ondeggiante tra destra e sinistra a seconda della convenienza.. come in un autoscontro con banchi a rotelle, appalti farlocchi di mascherine e respiratori, servizi segreti a proprio uso e consumo, in mano a marpioni che hanno ottenuto quello che volevano dietro garanzia del mantenimento di potere e foraggiamento. Nonostante tutto ,mettendo persone giuste nei punti chiave, ci ha portato fuori dal buio della pandemia, con una vaccinazione eccellente, non chiudendo i servizi con un rischio calcolato, con una previsione di grande crescita, frenata poi dalla guerra, perché l’economia non s’era mai fermata. Ha puntellato le questioni importanti ed ha salvato il Paese dalla deriva populista, cercando sempre un compromesso pragmatico. Certo le riforme con politici più responsabili e più preparati sicuramente sarebbero potute essere migliori, ma ha dovuto sempre scegliere tra lo sfascio e il possibile realizzabile. Plaudo a Draghi e Renzi che lo ha permesso

Questa di MVS è una # lectio magistralis# di come si dovrebbe leggere la politica e interpretarla. Purtroppo non tutti sono in grado e molti lo fanno in malafede e al contrario. La sontuosa accoglienza di BIDEN al nostro super Mario dovrebbe inorgoglirci e renderci orgogliosi di essere italiani. Al di là dei conferimenti, giusti e legittimi, da rendere ad un grande italiano europeo ed atlantista nell’animo il Presidente USA gli ha dato l’imprimitura fra tutti i suoi colleghi europei. Se per tutto questo c’è gente in Italia che ROSICA…… pazienza, ce ne faremo una ragione..

A #Draghi il premio "ATLANTIC COUNCIL" che è un riconoscimento alla sua leadership a livello internazionale.

