“Minaccia all’ordine globale”. La von der Leyen silura Mosca

La presidente della Commissione europea da Tokyo: “Guerra in Ucraina barbarica, preoccupa il patto tra Russia e Cina”

Tranchant, senza mezzi termini. Ursula von der Leyen non ha dubbi: la Russia rappresenta ad oggi la minaccia più diretta all’ordine internazionale. Al termine del vertice bilaterale a Tokyo con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida e con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea ha affermato che Mosca “si è dimostrata la peggior minaccia alla tenuta dell’ordine globale con la sua barbarica guerra contro l’Ucraina e il suo preoccupante patto con la Cina“

Nuova presa di posizione a dir poco muscolare della von der Leyen nei confronti del Cremlino e di Vladimir Putin, un’opinione condivisa anche dal premier giapponese. “L’invasione russa dell’Ucraina non è solo una questione europea, ma scuote le fondamenta dell’ordine internazionale, anche in Asia, e per questa ragione non può essere tollerata” , l’analisi di Kishida.

Come reso noto dal governo giapponese, i rappresentanti Ue e le autorità di Tokyo hanno discusso il coordinamento delle politiche in risposta alla guerra in Ucraina e nei confronti di Pechino. L’obiettivo, fa sapere l’esecutivo di Kishida, è di ribadire la comune opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale “di mutare lo status quo territoriale di Paesi terzi” . Sia Giappone che Ue hanno condannato in maniera categoria l’offensiva militare di Mosca ai danni di Kiev e hanno ribadito la volontà di proseguire sulla strada di sanzioni finanziarie, commerciali e diplomatiche.

Unità di vedute, dunque, e Ursula von der Leyen ha voluto elogiare la posizione del Giappone, che “fa parte del nucleo di Paesi che hanno imposto severe sanzioni alla Russia” . Come l’Unione Europea, anche Tokyo comprende la posta in gioco: “Non solo il futuro dell’Ucraina. Non solo il futuro dell’Europa. Ma il futuro di un ordine mondiale basato su regole” . L’ex ministro della Difesa di Berlino ha poi voluto porre l’accento sull’aiuto fornito dal governo di Kishida nel picco della stagione fredda, dirottando verso l’Europa parte delle fonti di energie nelle sue disponibilità: “Voglio ringraziarla calorosamente” , le parole della von der Leyen rivolte al premier nipponico, “la vostra solidarietà è stata ammirevole” . “Era un momento cruciale per noi, al picco della stagione in cui in Europa sono attivi i riscaldamenti. Non lo dimenticheremo: questo dimostra il potere e la solidarietà tra le democrazie che lavorano insieme” , ha concluso.

