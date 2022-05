«Ho, io stesso, piena fiducia che se tutti faranno il loro dovere, se nulla verrà trascurato, e se sarà fatto al meglio tutto il necessario – come già sta accadendo – ci dimostreremo ancora una volta in grado di difendere la nostra isola, di cavalcare la tempesta della guerra e di sopravvivere alla minaccia della tirannia, se necessario per anni, se necessario da soli. Ad ogni modo, questo è ciò che tenteremo di fare. Questa è la decisione del governo di Sua Maestà, all’unanimità. Questa è la volontà del Parlamento e della nazione. L’impero britannico e la Repubblica francese, uniti nella causa e nei bisogni, difenderanno fino alla morte la loro patria, aiutandosi a vicenda come buoni commilitoni sempre al massimo delle loro forze.

Anche se ampie parti dell’Europa e molti Stati antichi e illustri sono caduti o potrebbero cadere nella morsa della Gestapo e di tutto l’odioso apparato del dominio nazista, noi non desisteremo né abbandoneremo. Andremo avanti fino alla fine. Combatteremo in Francia, combatteremo sui mari e sugli oceani, combatteremo con crescente fiducia e con crescente forza nell’aria, difenderemo la nostra isola a qualunque costo. Combatteremo sulle spiagge, combatteremo sugli approdi, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline; noi non ci arrenderemo mai, e se, cosa che non credo neanche per un momento, quest’isola o gran parte di essa fosse soggiogata e ridotta alla fame, allora il nostro impero, al di là del mare, armato e protetto dalla flotta britannica, continuerà a combattere fino a quando, se Dio vorrà, il Nuovo Mondo, con tutta la sua forza e la sua potenza, si farà avanti per salvare e liberare il vecchio.»

(Winston Churchill, discorso tenuto alla Camera dei Comuni il 4 giugno 1940, dopo la sconfitta anglo-francese nella battaglia di Dunkerque.)

