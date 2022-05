M5S, da Conte nuova sfida a Draghi: “Altre armi a Kiev? Abbiamo già dato”, Letta: “Decideremo dopo aver ascoltato il premier in Parlamento” Il presidente del Movimento a Piazza Pulita su La7 : “Lo scenario di guerra è cambiato, il governo non ha mandato poltico”. Il segretario del Pd: “Niente è mutato, gli ucraini continuano a morire” M5S, da Conte nuova sfida a Draghi: “Altre armi a Kiev? Abbiamo già dato”, Letta: “Decideremo dopo aver ascoltato il premier in Parlamento” – la Repubblica

Mamma mia che impressione!!! Ho avuto l’incubo che Conte fosse ancora Presidente del Consiglio…. Ma ve la figurate la supercazzola da presidente per giustificare all’Europa il disimpegno italiano??? Meno male che c’è Draghi, che non ha scheletri nell’armadio e non deve fare campagna elettorale… Che pena usare la guerra per un po’ di visibilità. Conte doveva dare profilo istituzionale ed affidabilità ad un partito dalle mille correnti sotterranee. Ha solo aumentato l’entropia del MoVimento, e ridato fiato al tribuno populista Grillo. Se ci fosse l’esame da segretario di partito sarebbe sicuramente rimandato….

Non saprei dire se è per puro caso o perché qualcuno lassù ci assiste: per fortuna abbiamo un presidente della repubblica a schiena ben dritta e testa alta che mantiene la linea di vista chiara , un presidente del consiglio serio, pragmatico, competente che regge bene o male il timone mentre la banda dei macachi cerca di farla rovesciare. Il livello di vacuità , inconsistenza e piccineria di personaggi in cerca di visibilità fa venire la pelle d’oca per il timore che possano avere ora o nel futuro ruoli di governo. Siamo a livello delle macchiette di Toto: sua qualità e sua trombosità. Neanche Crozza riesce più a spernacchiarli tanto la realtà supera l’immaginazione sarcastico-satirica.

Conte salvinizzato, con la sindrome dei però senza un domani da perenne opposizione, è stato un vero spettacolo di fantasia tafaziana ma è al tempo stesso avvilente osservare qualcuno che, sullo sfondo di una grave crisi internazionale, si vende per un pugno di sondaggi, previsioni che oggi dicono una cifra e domani ne diranno un’altra. Poi per cosa, per le prossime amministrative?

Oggi a parer mio, invece di rimanere su toni di più alta responsabilità istituzionale, Conte ha voluto invece caparbiamente radicalizzare la polemica nel tentativo di portare a casa due spiccioli in più di credibilità per un m5s in piena crisi, di credibilità che invece ne deve aver persa una carriola intera: è stato un gesto politico sterile, inutile.

Avevo cominciato a leggere l’articolo, poi quando sono arrivato alla frase di Conte: “stiamo facendo un discorso chiaro e trasparente” sono scoppiato a ridere e c’è voluto un po’ per smettere.

Vorrei abbracciare Conte e dirgli: “basta Giuseppi, è finita, devi rassegnarti, non puoi continuare così, non ti fa bene”. Ma in effetti, se proprio vuole continuare, farà la cosa più utile che abbia mai fatto in politica: portare il M5S alla sparizione.

Se scrivessi tutto quello che penso di un essere come Conte sicuramente mi censurerebbe.

Mi limito quindi a ripetere che i media italiani stanno dando troppa risonanza a qualcuno che vorrebbe rappresentare (è ancora sub judice) una parte politica che si è frantumata in Parlamento e alle prossime elezioni svaporerà nel nulla. Leggere le sue provocazioni equivale a leggere le analisi politiche del gommista all’angolo. Senza alcuna offesa per il gommista che, magari, è anche più coerente

PORELLO IL GIUSEPPI: Quale sarebbe “lo scenario di guerra nuovo”? Che prima pensavano che l’Ucraina sarebbe crollata in due settimane e quindi si poteva anche fare la “mossa” di mandare due aiuti, così, giusto per far vedere che si è buoni? Mentre ora questi testardi di Ucraini non ne vogliono sapere di arrendersi… e ora che si fa, dopo aver magnificato le virtù salvifiche di Putin? Se non ci fossero state le armi oggi staremmo a parlare della Finlandia e dalla Svezia. Se l’invasore Putin non accetta tavoli di trattativa le armi sono sacrosante per l’Ucraina. Conte non si capisce cosa dice e dove voglia arrivare. Si è in un contesto europeo non in una riunione a porte chiuse dei 5S, quindi o si è consapevoli di quello che si dice o si taccia.

Che le destre sovraniste giallo-verdi traccheggino di fronte al modello russo ci può anche stare: ma che il PD e la sinistra in genere stia ancora a perderci tempo è fuori dal mondo.

