Draghi si sta rivelando ma era scontato., un gigante anche in politica. Uno statista completo.

Avete fatto caso quanto sta insistendo sul #grano ucraino fermo nei porti? Lo ha portato come argomento di riflessione a Biden ed oggi al “Forum del Sud”. Riflettiamo bene perché Draghi insiste tanto sul grano. Sbloccare il grano dai porti ucraini non serve solo per calmierare i prezzi, ma soprattutto per sfamare tantissimi Paesi dell’Africa, dove esiste già il problema della fame…ed è proprio lì che va un’enorme quantità di quel grano. Ci potrebbe essere una vera tragedia alimentare. Ma non è proprio in quei luoghi che #Russia e #Cina hanno fatto e stanno facendo i più ingenti investimenti ed affari?…e quindi una crisi umanitaria in quei Paesi non potrebbe essere per loro controproducente? Che sia proprio questo un vero elemento di trattativa, magari su iniziativa di Biden come auspica Draghi?! E potrebbe essere anche l’inizio di un dialogo fattivo fra le parti, i classici due piccioni con una fava.…il grano può` rappresentare , finalmente, il primo atto “non colonialista” di un’Europa e dell’Italia mediterranea. Il gas e il petrolio saranno anche conseguenza del grano e non solo della grana…Certo non è come la banderuola Conte che l’ha sempre attaccato ai cog…ni a rompergli le scatole. GRAZIE RENZI D’AVERCI REGALATO DRAGHI L’UOMO GIUSTO NEL MOMENTO GIUSTO. Uno statista completo, che ha salvato l’ITALIA, l’EUROPA, E CI PROVA A SALVATE IL MONDO.

