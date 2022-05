Furio Colombo: “Orsini è un po’ peggio di Putin. Se il Fatto è diventato questo, io non ci scrivo più” Intervista Huffpost. “Anche Massimo Fini ha scritto cose abnormi, il giornale si sta spostando sempre più fuori dalla rappresentazione realista dei fatti. Ho detto a Travaglio che non ci sarà un mio prossimo articolo”.

Ha ragione. È una scelta coraggiosa e saggia per salvare una credibilità alla canna del gas nel fatto putiniano. Tutta la mia solidarietà a Furio Colombo. Finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire che non è giornalismo questo. Fintanto che si chiacchierava di fatti interni, facevano anche ridere, ma non si fa i cretinetti con la vita di una popolazione.

Furio #Colombo,firma storica del Fatto Quotidiano, entra in polemica con #Travaglio e paventa l’addio: non condivide quanto asseriscono i vari “Orsini”. Dice che è difficile continuare a scrivere a fianco di colleghi che danno informazioni distorte o inesistenti sulla Russia, la Nato, la seconda guerra mondiale. Travaglio, piccato, risponde ” È pluralismo, noi seguiamo la Costituzione”. Ma la Costituzione dice che l’informazione deve essere fatta di fake?

E caro Colombo. Travaglio confonde la Costituzione con le uova facendone l’uso. Che più gli piace: la strapazza, la solidifica, la frigge, la fa a frittata mischiandola con menzogne spudorate. Definirla una persona spregevole è poco in quanto offende un intero popolo che rispetta la Costituzione come fonte e garanzia della libertà di cui gode anche lui che la sbeffeggia.., il Fatto non è diventato questo, è sempre stato questo. Cosa si aspettava da travaglio e compagnia bella?

Comunque. Bravo Colombo, grande, dignitosa e nobile firma del giornalismo italiano con la G maiuscola, che nulla ha a che fare con il giornalismo spazzatura e strumentalizzato di Travaglio! IO. Credevo che Furio Colombo fosse un giornalista comunista ma …meno peggio di travaglio/ grillino ,ora sono convinto che la sua coscienza di anziano si ribella alle fake/news di cui è pieno il giornale di conte/ Putin ! Apprezzo moltissimo. Mi chiedevo , infatti, cosa facesse una persona come lei in quel giornaletto. Travaglio è in pieno travaglio esistenziale….. incominciano a disprezzarlo perfino i suoi colleghi.

E.BENE. Un altra illustre mente italiana che si è disintegrata al cospetto del pensiero unico. Sarà che col passare degli anni ci si dimentica della fatica fatta negli anni ’60 per dimostrare che una certa area politica italiana non era estremista. Peccato che purtroppo non ci si è accorti che per dimostrare che non si era all’ estremo da una parte, si è finiti, oggi, per abbracciare l’ estremismo da quell’ altra… Piano piano, poco a poco in quella fogna qualcuno ha un impeto di dignità e comincia a capire la realtà e a dibattersi nella melma in cerca di aria pulita!.

