Un altro bel soggetto. Roba da pazzi. Pretende di affermare il diritto a fare schifo, dentro e fuori il suo paese. Urge Cortina di Ferro. Si facessero il loro mondo. Da mercataro quale è, vuole qualcosa in cambio. Come sempre. Il solito mettere i piedi in due scarpe per trarne il frutto più vantaggioso per lui… e, poi, anche per non dispiacere a Putin!! Non è il fatto che è contrario all’ingresso di due Paesi sovrani, ma è il perché che è ridicolo. Ospitare terroristi. Casomai solo la Svezia. E la Finlandia non hanno mai ospitato o protetto terroristi ??? Diciamo che a lui fa comodo tenere i piedi in due staffe !!!!! Un altro dittatore che rispetta poco le opinioni altrui, come Putin… Io sarei contrario alla permanenza della Turchia di Erdogan nella NATO, in quanto Paese carente da un punto di vista democratico ed aggressivo nei confronti dei Paesi limitrofi. Ai tempi dell’ingresso della Turchia .La stessa TURCHIA doveva iniziare una progressiva riforma democratica che non c’è stata. A dimostrazione che avvicinarsi troppo a Paesi ostili ai vicini e prepotenti in politica estera può essere un errore. Eterno dilemma tra accogliere e stare in guardia. Tra la Turchia e la Svezia e la Finlandia mi piacerebbe sapere chi si fiderebbe di più della prima !!!a proposito ma non si doveva non armare l’Ucraina e arrendersi subito perché tanto la Russia aveva già vinto la guerra ???mi sa che la storia che raccontare è come sempre falsa .Se la Svezia e la Finlandia entreranno nella Nato non ci sarà nessuna guerra anche perché Putin non ha la forza neppure per invadere il Vaticano. Mentre Ucraina Finlandia e Svezia hanno due palle immense altro che i vigliacchi italiani !!!

La Turchia è contraria all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato.

Ospitano terroristi del Pkk, sarebbe un errore come fu l’ingresso della Grecia nel patto atlantico, ha detto il presidente Erdogan. Sabato a Berlino vertice informale dei ministri degli Esteri della Nato.

La Turchia ha seguito da vicino gli sviluppi riguardanti la possibile adesione alla Nato di Finlandia e Svezia, ma non ha un’opinione favorevole al riguardo, ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan“. Il virgolettato è del quotidiano turco filogovernativo Daily Sabah. Insomma, Ankara non accoglierebbe positivamente Finlandia e Svezia nell’Alleanza: il presidente turco ha descritto come “un errore” lo storico passo fatto ieri da Helsinki verso l’ingresso nella Nato, quando il presidente e il primo ministro del paese scandinavo hanno annunciato di essere favorevoli all’adesione al patto atlantico. La domanda di Svezia e Finlandia non è stata ancora formalizzata.

A Berlino si terrà la riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato. Un’occasione per Svezia e Finlandia di discutere della loro adesione con la Turchia.

Il leader turco ha detto ai giornalisti che “non vuole che si ripeta lo stesso errore commesso con l’adesione della Grecia”, accusando Stoccolma ed Helsinki “di ospitare terroristi del Pkk”, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che da decenni conduce un’insurrezione armata contro lo stato turco e che è classificato come organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Ue. “I paesi scandinavi sono come una specie di pensione per le organizzazioni terroristiche, che sono anche in parlamento“, ha detto Erdogan ai giornalisti.

“Ci sono molti curdi in Svezia e ci sono molti parlamentari con origini curde, la Svezia è stata attiva sulla questione curda – temo che potrebbe esserci un contraccolpo”, ha detto un alto funzionario svedese citato dal Financial Times.

Erdogan ha ventilando dunque l’ipotesi che la Turchia utilizzi il suo potere di veto contro l’ingresso dei due paesi nordici. Per accedere alla Nato, la procedura prevede che l’alleanza inviti il paese aspirante a diventarne membro, con una risoluzione votata all’unanimità da tutti i trenta paesi del patto. Una posizione contraria della Turchia impedirebbe quindi l’ingresso della Finalndia (e della Svezia).

La Turchia è contraria all'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato.

