LA VERA RAGIONE E FINE DEI POPULISMI

Esiste una causa precisa che ha scatenato l’avvento dei cosidetti “populisti” (come se non lo fosse chiunque va a caccia di voti, piuttosto che limitarsi a fare del bene e solo in conseguenza di questo accettare il riconoscente, spontaneo voto degli elettori). Questa causa non è tra quelle ripetute dai media professionali bensì giace nel fatto che, nei sette decenni dalla dichiarazione di avvenuto passaggio dalla monarchia alla Res Publica, non c’è stata la minima trasformazione nella struttura delle centralità, rimaste tutte stato monarchico/tiranni, proprietà esclusiva di assunti a vita. Ancor più precisamente: mai è stato chiarito che la Democrazia non nasce col voto, elettorale o referendario, bensì si realizza col mandato temporale, cui poi consegue il momento del voto.

Giusto da questo chiarimento (senza un potere restituito periodicamente ma sottomesso ad un tiranno, non vi sarebbero consultazioni popolari, non vi sarebbe una successione, un succedersi) nasce la consapevolezza che dei tanti poteri della centralità (potere amministrativo, culturale, educativo, informativo, finanziario, fiscale, giudiziario, d’ordine pubblico, militare, repressivo, sanzionatorio, sanitario, scientifico, statistico, agricolo, ecologico, edificatorio, urbanistico, paesaggistico, etc.) solo il legislativo fu reso democratico (secoli fa!) mentre siamo ancora in attesa, ormai del tutto spazientita, vengano resi democratici tutti gli altri poteri della Repubblica: introducendo il mandato temporaneo (il tempo determinato) in ogni singolo ruolo del Pubblico Impiego.

E’ proprio questo scellerato sistema statale tirannico (lasciato come mal lo ereditammo da duce e re) a pilotare facilmente una maggioranza emarginata dalla Res Publica (mantenuta nella totale ignoranza della complessa realtà delle cose) ed a realizzare regolarmente le volontà di ogni cricca, elite, lobby e mafia. Venendone fuori la pena di mondo che viviamo. E ciò ch’è peggio è che, essendo cultura ed informazione sottomesse all’ufficialità data dai carrieristi pubblici (dagli assunti a vita nei pubblici impieghi), nessun media (nemmeno indipendente) se l’è mai sentita di affrontare questo tema e chiarire. Perché la paura, di non riuscire più a sovrariempire la panza, sovrasta ogni scrupolo.

E’ per questo che (da quella gracile democrazia che poggia sul solo potere legislativo, ridotto quasi ad un nulla, poiché di continuo sgambettato da ogni combriccola) nascono populismi a iosa. Al fin di distruggere il sistema esistente, non certo per costruirne uno nuovo perché ancora non lo si saprebbe fare. Avendo purtroppo in mente l’antico detto: “muoia Sansone con tutti i filistei”, che ormai non è più così lontano dal rinnovare il suo forte contenuto. Perché persone, che non hanno più nulla da perdere, cui non si prospetta una vita meritevole d’essere vissuta ma che si continua ad opprimere, a vessare, faranno di tutto per far crollare un sistema così indegno, una centralità così scorretta.

Se, invece di poter accedere al solo potere legislativo, le persone avessero potuto ambire a partecipare ai numerosi vari poteri centrali: amministrativi, culturali, educativi, informativi, finanziari, fiscali, giudiziari, d’ordine pubblico, militari, repressivi, sanzionatori, sanitari, scientifici, statistici, agricoli, ecologici, edificatori, urbanistici, paesaggistici, etc. oggi i Paesi non sarebbero sotto il pericolo che persone prive di esperienza, senza una preliminare formazione, con intenti distruttivi e privi di capacità, giungano alle vette della principale organizzazione di una società. Se lo stato tiranno fosse stato abbattuto e costruita una vera Repubblica, se godessimo d’una reale Democrazia, in tanti avremmo percorso un sano iter formativo.

Ma, così come si è sbagliato, come ci si è distratti, ci si può anche correggere e rifocalizzare. Lo stato proprietà di statali, di eterni monarchi assunti a vita, va subito fatto cadere: van licenziati costoro ed istituita la Banca dei Pubblica Impieghi così da permettere a persone competenti e per bene di alternarsi pro tempore. Gli assunti a vita che se lo son preso vanno licenziati e le nuove assunzioni dovranno essere solo a tempo determinato. Oggi a milioni ancora si dissipa tempo quisquilliando dietro ad una quotidianità che invece dobbiamo superare d’un balzo: per concentrarci tutti su quest’unico scopo. Dando retta ai professori avremmo potuto non capir mai l’accaduto ma, avendo avuto la buona sorte di afferrarlo, ora non possiamo non darci da fare con gioia per rendere l’Italia una vera Repubblica. In così poco tempo da suscitare invidia in quei padri costituenti una democrazia per burla e finta repubblica. Inculcati com’erano dai burocrati non poteran fare altro.

