Sempre grazie Sen.Renzi a tutti di IV fatti non parole. Il tuo è stato e sarà nuovamente un capolavoro, Matteo. Grazie di cuore. L’obiettivo del leader MATTEO RENZI di Italia Viva è Super Mario di nuovo premier. Una garanzia per l’ITALIA e del EUROPA.

Renzi pronto all’eurogol alle prossime elezioni. Un rumor clamoroso. Davvero sorprendente. In Parlamento gira voce che Matteo Renzi, leader di Italia Viva sempre più lontano da Enrico Letta e dal Pd, a causa in particolare della difficile alleanza tra i Dem e Giuseppe Conte, abbia intenzione di candidare il premier Mario Draghi nelle liste Iv alle prossime elezioni politiche. C’è chi si stupisce di un’ipotesi davvero dirompente, anche se tutti sanno che l’obiettivo dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd è quello di non far vincere nessuno schieramento alle prossime elezioni. Un pareggio, come nel 2018, tra giallo-rossi e Centrodestra.

Un pareggio che aprirebbe la strada a una riedizione di un governo di larghe intese. A quel punto, se Draghi fosse in Parlamento, probabilmente al Senato, eletto in nessuna delle due principali coalizioni, il passaggio verso il ritorno a Palazzo Chigi in caso di parità sarebbe quasi ovvio. Non solo. Per Italia Viva, che nei sondaggi arranca attorno al 2%, inserire Draghi (per il quale creare un suo partito dal nulla sarebbe un’operazione troppo complessa) nelle liste elettorali sarebbe un colpo da novanta. Un eurogol da finale di Champions League. E, come ha scritto Affaritaliani.it, la linea semi-pacifista espressa dal premier alla Casa Bianca sembra avergli chiuso le porte verso i vertici della Nato, avvalorando così il rumor clamoroso della candidatura con Renzi e l’ingresso in Parlamento…

Renzi candida Draghi alle elezioni. Il rumor choc che terremota il Palazzo.

