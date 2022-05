Matteo Renzi, “la nomina fermata dalle toghe”. E fa il nome: lo scandalo che travolge la magistratura.

Posto un estratto del libro di Matteo Renzi dal titolo Il mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l’immagine .

Naturalmente io avrei dovuto fare di più per rottamare le correnti della magistratura. E dire che nella settimana in cui ho composto il mio governo ci ho pure provato, invano. Avevo scelto infatti di fare una proposta ardita perla carica di guardasigilli. Volevo azzerare il potere delle correnti nominando ministro un uomo capace e totalmente fuori dagli schemi. Qualcuno dice: fin troppo fuori dagli schemi.

E avevo pensato a Nicola Gratteri, magistrato di valore da sempre in prima linea contro la ‘ndrangheta. Lo conoscevo per la sua storia, per i suoi libri, per la sua passione civile. Poi mi ero confrontato con lui in alcune chiacchierate a Firenze e Roma. Gratteri aveva idee rivoluzionarie: avremmo lavorato per il sorteggio al Csm, così da spezzare il meccanismo delle correnti. Avremmo rivoluzionato la responsabilità del magistrato che sbaglia. Avremmo impostato in modo diverso, tecnologicamente avanzato, il lavoro interno per azzerare gli arretrati e garantire la certezza dei tempi del processo.

LE PROPOSTE

Su molte cose non la pensavo e non la penso come Gratteri, a cominciare dal ricorso per me eccessivo alla carcerazione preventiva e a un diverso concetto di garantismo. Ma su questi problemi avevamo discusso di come trovare un punto di caduta garantista e rispettoso del diritto della difesa. Con Gratteri ministro avremmo potuto davvero scardinare il sistema delle correnti. Anzi, quello che Luca Palamara chiama tout court il «sistema». Quando salgo al Quirinale per chiudere la lista dei ministri anticipo con una email al presidente Napolitano la mia proposta.

Come guardasigilli c’è Gratteri. Orlando è all’Ambiente. Galletti all’Agricoltura. Chi ricorda ciò che accadde in quel pomeriggio del febbraio di otto anni fa sa che per qualche ora rimanemmo nella stanza del presidente senza uscire e annunciare i 4nomi. Voglio dirlo con molta chiarezza: questo è del tutto normale e costitute volontà del presidente del Consiglio. E se ha dubbi su uno o più nomi la Costituzione gli permette di dissentire.

